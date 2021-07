De Japanse tennisster Naomi Osaka (WTA 2) hoopt op de komende Olympische Spelen op topniveau te presteren. Ze zal in Tokio op de persconferenties verschijnen. Dat verklaarde Osaka maandag op de Japanse openbare omroep NHK.

De viervoudige grandslamwinnares besliste eind mei om zich terug te trekken uit Roland Garros. Ze verliet het tweede grandslamtoernooi van het seizoen na een polemiek rond haar beslissing om niet langer te verschijnen op persconferenties voor haar 'mentale gezondheid'. De Japanse verklaarde nadien dat ze sinds de US Open van 2018 te maken heeft met depressies. Vervolgens gaf ze forfait voor Wimbledon om tijd door te brengen met vrienden en familie. 'Ik bereid me beetje bij beetje voor om zo goed mogelijk in vorm te zijn voor Tokio', vertelde de voormalige nummer 1 van de wereld. 'Sinds ik wereldwijd aandacht kreeg, heb ik altijd angstaanvallen gehad. Dat gebeurt in het bijzonder wanneer belangrijke toernooien in aantocht zijn. Ik heb veel tijd doorgebracht met mijn familie. Ik kan me nu weer blootstellen aan de druk, zowel mentaal als fysiek. Vanaf nu zal ik opnieuw op persconferenties verschijnen, rekening houdend met mijn mentale gezondheid.' Verder verklaarde Osaka bij de NHK dat ze fier is om voor haar land aan te treden op de Spelen. 'Deze keer vinden de Spelen plaats in Japan, waar ik geboren ben. Ik heb veel mooie herinneringen aan Japan.'