Voormalig nummer één van de wereld Naomi Osaka heeft maandag in een tv-programma op de Amerikaanse zender HBO gezegd 'waarschijnlijk snel' te zullen terugkeren in het tennis. 'Ik voel opnieuw de zin om tennis te spelen na enkele moeilijke maanden op mentaal vlak', verklaarde ze.

'Ik weet gewoon dat ik weer ga spelen', legde de Japanse, in een recent verleden winnares van de US Open (2018 en 2020) en de Australian Open (2019 en 2021), uit. 'Ik heb die drang weer om te spelen. Het winnen of verliezen mis ik niet zozeer, maar wel het plezier op het terrein.' Verdere details over een terugkeer in het tennis gaf ze niet. Het is niet bekend of ze in januari haar titel op de Australian Open zal verdedigen.

Osaka koos er begin september, na haar uitschakeling in de derde ronde van de US Open, voor om een pauze van onbepaalde duur in te lassen. Ze kraakte mentaal helemaal op de persconferentie nadat ze eerder al had aangegeven te kampen met angsten en periodes van depressie. Ze koos er op Roland Garros eerder dit jaar voor niet meer in actie te komen in de tweede ronde. Voor Wimbledon gaf ze ook forfait, telkens met mentale moeilijkheden. Die mentale problemen verergerden naar eigen zeggen door de telkens terugkerende persconferenties na wedstrijden.

'Ik hou van competitie en ik hou ervan competitief te zijn', zei ze nog. 'Hoe langer een wedstrijd duurde, hoe meer ik in het voordeel was. Maar de voorbije maanden raakte ik bij wedstrijden die lang duurden juist zenuwachtiger. Ik voelde dat ik een pauze moest nemen om opnieuw helemaal mezelf te worden.'

