Tennisser Nick Kyrgios won gisteren het toernooi in Washington (hard/1.895.290 dollar) en stijgt daar mee naar plaats 27 op de ATP-lijst. Toch kon hij zich opnieuw niet inhouden op de baan. Een blik op de kwaliteiten van een topper, maar het gedrag van een puber.

De vele markante situaties waarin de Australiër Nick Kyrgios zich nestelt, zijn al lang ontelbaar. Bijna wekelijks laat hij van zich spreken, vaak in negatieve zin en sporadisch eens in de positieve. Afgelopen week combineerde de 24-jarige beide op het toernooi van Washington. Met sterk tennis overwon hij derde reekshoofd Daniil Medvedev (ATP 9) met 7-6 (8/6) en 7-6 (7/4). In de halve finale had Kyrgios al afgerekend met eerste reekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP 5).

...