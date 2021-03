Novak Djokovic staat maandag op de nieuwe ATP-ranking opnieuw op de eerste plaats en gaat zo de geschiedenisboeken in.

Het is voor de Serviër de 311e week bovenaan de lijst, een record. De 33-jarige Djokovic springt deze week over de Zwitser Roger Federer, die 310 weken de ranking aanvoerde.

De 39-jarige Federer is na ruim een jaar blessureleed weggezakt tot de zesde plaats, maar viert de komende dagen zijn terugkeer in Doha.

Top vijf

Geen wijzigingen in de top vier. De Spanjaard Rafael Nadal blijft tweede, voor Daniil Medvedev.

De Rus zal later deze maand, op 15 maart, met mathematische zekerheid over Nadal springen naar de tweede plaats. De sprong van de Rus betekent een einde van de hegemonie van de 'Big Four' - Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic en Andy Murray - die sinds 25 juli 2005 telkens de hoogste twee plaatsen op de ATP-ladder innamen.

De Oostenrijker Dominic Thiem staat vierde. De Griek Stefanos Tsitsipas wipt over Federer de top vijf binnen.

Belgen

David Goffin, die afgelopen week in de tweede ronde in Rotterdam sneuvelde, blijft veertiende.

Kimmer Coppejans schopte het op de Challenger van Gran Canaria tot de finale, en stijgt 20 plaatsen tot plek 165.

Ruben Bemelmans (-2) is 202e, de gestopte Steve Darcis (-4) 288e.

Zizou Bergs gaat na zijn Challengerwinst in Sint-Petersburg maar liefst 107 plaatsen vooruit tot nummer 328.

