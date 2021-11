Het vrijgeven van een schriftelijke verklaring van Chinese staatsmedia over de spoorloze tennisster Peng Shuai, zorgen bij tennisbond WTA voor argwaan en bezorgdheid. 'Ik kan moeilijk geloven dat Peng Shuai de e-mail heeft geschreven die we hebben gekregen', zegt Steve Simon, voorzitter van de profbond voor tennissters.

'De WTA en de rest van de wereld hebben onafhankelijk en controleerbaar bewijs nodig dat ze veilig is. Ik heb haar herhaaldelijk via verschillende vormen van communicatie proberen te bereiken, maar zonder resultaat.' De 35-jarige Peng beschuldigde eerder deze maand voormalig vicepremier Zhang Gaoli op het Chinese sociale medium Weibo van seksueel misbruik. Zhang zou haar tot seks hebben gedwongen. Kort na de beschuldiging werd het bericht verwijderd en sindsdien lijkt Peng van de aardbodem verdwenen. Haar accounts zijn gewist van sociale media, zoekopdrachten op internet naar haar naam leverden niets op.

Censuur

China zweeg tot donderdag over de situatie van de tennisster, tot de verklaring die via staatsmedia werd verspreid. In de mail die naar Simon is gestuurd schrijft Peng Shuai dat de verhalen van de voorbije weken niet kloppen. Ook meldt ze dat ze gewoon thuis is om bij te komen en dat alles goed met haar gaat. 'Dank voor de bezorgdheid', schrijf ze. Simon kan niet geloven dat Peng achter de mail zit. 'Ze moet vrijuit kunnen spreken, zonder dwang of intimidatie van welke bron dan ook. Haar aantijging van aanranding moet worden gerespecteerd en met volledige transparantie en zonder censuur worden onderzocht. De stemmen van vrouwen moeten worden gehoord en gerespecteerd, niet gecensureerd of gedicteerd.'

