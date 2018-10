Novak Djokovic (31) wordt opnieuw nummer één van de wereld

'Ik heb last aan de buikspieren, vooral bij de opslag. De dokters hebben me aangeraden om niet te spelen,' verklaarde Rafael Nadal zijn forfait. Nadal was als eerste reekshoofd vrij in de eerste ronde en had het woensdag in de tweede moeten opnemen tegen zijn landgenoot Fernando Verdasco. Die treft nu de Tunesische lucky loser Malek Jaziri.

Nadal kwam niet meer in actie sinds hij begin december opgaf in zijn halve finales op het US Open. De eerste plaats op de wereldranking had hij sinds eind juni 19 weken lang in handen. In totaal was hij in zijn carrière al 196 weken nummer een.

Novak Djokovic zal exact twee jaar lang de ranglijst niet aangevoerd hebben. Op 7 november 2016 werd hij van de troon gestoten door de Schot Andy Murray. Maandag begint hij aan zijn 224e week als nummer een.

's Werelds nummer drie Roger Federer zit inmiddels al in de achtste finales, zonder ook maar één minuut te spelen. De Zwitser was net als Nadal en Djokovic vrij in de eerste ronde en moest in de tweede tegen de Canadees Milos Raonic, maar die laat wegens een elleboogblessure forfait gaan. Om een plaats in de kwartfinales treft Federer de Italiaan Fabio Fognini.