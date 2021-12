De Serviër Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, heeft woensdag zijn 'volledige' steun betuigd aan tennisbond WTA om alle toernooien in China en Hongkong op te schorten.

De vereniging van professionele tennisspeelsters had de Chinese overheid duidelijkheid gevraagd over de verdwijning van Peng Shuai, maar kreeg die niet.

'Ik sta volledig achter het standpunt van de WTA omdat we niet genoeg informatie hebben over Peng Shuai en haar welzijn', zei Djokovic woensdag tijdens de Davis Cup in Madrid. 'Haar gezondheid is van het grootste belang voor de tenniswereld', voegde hij eraan toe.

Zorgen om Peng Shuai

De 35-jarige Peng, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, beschuldigde begin november op het Chinese sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Haar zorgwekkende boodschap verdween al snel van het internet en van de tennisster werd nadien gedurende ruim twee weken niets meer vernomen.

WTA-voorzitter Steve Simon stuurde twee mails naar Peng en kreeg daar ook een reactie op, maar volgens de WTA waren de antwoorden van de tennisster 'duidelijk beïnvloed door anderen'.

De WTA dreigde eerder al China te mijden en nu zijn die woorden omgezet in daden.

