Novak Djokovic had een medische vrijstelling gekregen voor de Australian Open op basis van een coronabesmetting die hij in december opliep. Dat blijkt uit documenten die de advocaten van de Servische nummer 1 van de wereld zaterdag neerlegden bij de rechtbank.

'De datum voor de eerste positieve PCR-test is vastgelegd op 16 december 2021', stellen zij in een document dat is ingediend bij de federale rechtbank, die zich buigt over het beroep van de tennisser tegen zijn uitzetting.

Geen vaccinatiebewijs

Djokovic landde eerder deze week in Melbourne maar mocht van de Australische douane het land niet binnen zonder vaccinatiebewijs. Hij zwaaide met een medische vrijstelling maar kon onvoldoende aantonen dat hij daar recht op had.

Sindsdien verblijft de tennisvedette in een quarantainehotel/detentiecentrum waar hij wacht op de behandeling van zijn beroep. Dat staat maandag op het programma.

Djokovic hoopt alsnog gelijk te krijgen en zo een gooi te kunnen doen naar een tiende titel op de Australian Open.

