Novak Djokovic kan zondag een gooi doen naar een negende eindzege op de Australian Open. De Servische titelverdediger kende donderdag in de halve finale weinig moeite met de Russische qualifier Aslan Karatsev.

In minder dan twee uur stond de 6-3, 6-4, 6-2 eindstand op het bord.

Karatsev was voor dit toernooi een nobele onbekende maar maakte de voorbije twee weken heel wat naam. In zijn eerste grandslamtoernooi stootte de 27-jarige Rus meteen door tot de laatste vier, een unicum in het Open Era van het tennis (sinds 1968).

Na afloop van de halve finale kreeg de Rus een schouderklopje van Djokovic. 'Knap gedaan', zei de Serviër.

Djokovic leek geen last meer te hebben van zijn buikspieren. Hij voelde zich naar eigen zeggen erg goed. 'Dit is het beste dat ik mij al gevoeld heb in het toernooi. Ik voelde mij uitstekend, kon de bal de juiste swing geven, had geen pijn. Dit was mijn beste match tot dusver. Het kwam op het juiste moment en ik ben in de wolken mij zo te voelen.'

Zondag speelt Djokovic in de finale tegen de Rus Daniil Medvedev of de Griek Stefanos Tsitsipas. 'Ik heb geen voorkeur', ging de Serviër verder. 'Het wordt interessant om hen te zien spelen. Ik pak er popcorn bij en ga ervan genieten.'

