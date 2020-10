Met de zege tegen de Kroaat Borna Coric (ATP-24) verzekerde Novak Djokovic zich woensdag niet alleen van een plaats in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Wenen, de 33-jarige Serviër is nu ook zeker dat hij het jaar als nummer een van de wereld al zal sluiten. Hij doet dat voor de zesde keer en evenaart daarmee het record van de Amerikaan Pete Sampras.

Sampras was van 1993 tot 1998 zes jaar op rij 's werelds beste tennisser. Djokovic sloot ook de seizoenen 2011, 2012, 2014, 2015 en 2018 als nummer een af.

De Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer beëindigden vijf seizoenen op de eerste plaats van de ATP-ranking. Federer was in totaal 310 weken lang de nummer een.

Djokovic begint maandag aan zijn 292e week en heeft dus ook dat record in het vizier.

