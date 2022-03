De Australische tennisspeelster en nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty (25) heeft woensdag bekendgemaakt dat ze stopt met tennis.

'Ik wil andere dromen najagen die ik altijd al wilde bereiken', zei de atlete over haar beslissing in een video op Instagram.

'Ik stop met tennis. Het is de eerste keer dat ik het hardop zeg, en het is moeilijk om te zeggen. Maar ik ben erg blij en ik ben er zo klaar voor. Ik weet alleen uit de grond van mijn hart dat het voor mij als mens het juiste is om te doen op dit moment', zei ze zichtbaar ontroerd in de video, in de vorm van een gesprek met haar voormalige dubbelpartner Casey Dellacqua.

#Breaking: Ash Barty has announced her retirement from tennis aged 25 to pursue 'other dreams', just months after her Australian Open victory.



"I just know physically I have nothing more to give... I have given absolutely everything I can to this beautiful sport," Barty said. pic.twitter.com/VrQc1iGQbl — 10 News First (@10NewsFirst) March 23, 2022

Barty, die de nummer 1 van de wereld is sinds 2019, won drie Grand Slam-titels in het enkelspel, op Roland-Garros in 2019, daarna op Wimbledon in 2021 en op de Australian Open dit jaar.

'Absoluut uitgeput'

'Succes voor mij is weten dat ik alles heb gegeven, alles wat ik kon. Ik ben vervuld, ik ben gelukkig en ik weet hoeveel werk het kost om je best te doen', zei de drievoudig Grand Slam-kampioene. 'Het is gewoon dat ik dat niet meer in me heb. Ik heb niet de fysieke energie, de emotionele wil en al het andere om mezelf op het hoogste niveau te pushen', zei Barty, die er aan toevoegde dat ze 'absoluut uitgeput' is.

Barty, een van de meest gerespecteerde en geliefde spelers van het circuit, werd al snel de beste, met haar duizelingwekkende reeks slices, precieze opslag en onberispelijke forehand.

Weinig sporters kunnen bogen op zo'n gevarieerd cv. Ze begon als kind te tennissen in Brisbane, de hoofdstad van de deelstaat Queensland, en won in 2011 op 15-jarige leeftijd de Wimbledon Junior Championship-titel. Drie jaar later gaf ze tennis op voor cricket en tekende ze bij de Brisbane Heat voor de eerste editie van de Women's Big Bash League. Maar de aantrekkingskracht van tennis was nooit ver weg en ze keerde terug na een seizoen terug, claimde haar eerste Grand Slam-triomf op Roland Garros in 2019 en werd 's werelds eerste nummer 1 Australische sinds Evonne Goolagong-Cawley 50 jaar eerder. Vorig jaar won ze de langverwachte titel op Wimbledon, voor haar overwinning op de Australian Open in Melbourne in januari van dit jaar.

