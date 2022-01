Zolang Djokovic zich niet laat vaccineren, zal de Serviër na de Australian Open ook Roland Garros op zijn buik kunnen schrijven. Dat komt door een nieuwe Franse wet die van zondag op maandag werd goedgekeurd en waarbij topsporters volledig gevaccineerd moeten zijn als ze aan evenementen willen deelnemen.

Novak Djokovic staat dezer dagen in het middelpunt van de belangstelling. Nadat hij enkele weken geleden een 'medische uitzondering' kreeg om als niet-gevaccineerde mee te mogen doen aan de Australian Open, begon een juridische strijd waarin de Servische nummer 1 van de wereld uiteindelijk dan toch zijn visum voor het land verloor. Een deelname aan de eerste grand slam van het jaar viel dus in het water voor Djokovic.

Maar dat zou wel eens niet het einde kunnen zijn van de hele soap. Aangezien 'Nole' niet meteen liet uitschijnen zich te laten vaccineren, kunnen ook de andere grand slams zijn deelname weigeren. Dat lijkt nu ook te zullen gebeuren bij Roland Garros, de tweede grand slam van het jaar in Parijs. Vanaf vandaag/maandag is er namelijk een nieuwe wet in werking getreden. Wil je een theater of stadion betreden, dan zal je zowel als supporter als topsporter volledig gevaccineerd moeten zijn. Dat bevestigde de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu zondagavond.

Aanvankelijk zette de Franse regering de deuren wagenwijd open voor de deelname van Djokovic aan Roland Garros, maar dat werd nu dus teruggedraaid. Volgen binnenkort ook Wimbledon en de US Open?

Novak Djokovic staat dezer dagen in het middelpunt van de belangstelling. Nadat hij enkele weken geleden een 'medische uitzondering' kreeg om als niet-gevaccineerde mee te mogen doen aan de Australian Open, begon een juridische strijd waarin de Servische nummer 1 van de wereld uiteindelijk dan toch zijn visum voor het land verloor. Een deelname aan de eerste grand slam van het jaar viel dus in het water voor Djokovic.Maar dat zou wel eens niet het einde kunnen zijn van de hele soap. Aangezien 'Nole' niet meteen liet uitschijnen zich te laten vaccineren, kunnen ook de andere grand slams zijn deelname weigeren. Dat lijkt nu ook te zullen gebeuren bij Roland Garros, de tweede grand slam van het jaar in Parijs. Vanaf vandaag/maandag is er namelijk een nieuwe wet in werking getreden. Wil je een theater of stadion betreden, dan zal je zowel als supporter als topsporter volledig gevaccineerd moeten zijn. Dat bevestigde de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu zondagavond. Aanvankelijk zette de Franse regering de deuren wagenwijd open voor de deelname van Djokovic aan Roland Garros, maar dat werd nu dus teruggedraaid. Volgen binnenkort ook Wimbledon en de US Open?