Ons Jabeur (WTA 2) heeft zich donderdag op Wimbledon verzekerd van de eerste plaats in de finale. In een wedstrijd van 1 uur en 43 minuten op Centre Court haalde ze het in drie sets van de Duitse Tatjana Maria (WTA 103).

Jabeur trok de partij naar zich toe met 6-2, 3-6 en 6-1 als setstanden. In de eerste twee sets ging de wedstrijd gelijk op maar in de derde set brak de veer van de Duitse. Voor Maria is het haar beste prestatie op een Grand Slam. De moeder van twee schopte het voorheen nooit verder dan de tweede ronde.

Jabeur, het derde reekshoofd op Wimbledon, breidt zo een vervolg aan haar boerenjaar. De kwartfinale vorig jaar op Wimbledon was tot nog toe haar beste prestatie. De Tunesische is de eerste Afrikaanse tennisster die het tot de halve finale van het Londense toernooi schopt. In de vierde ronde stopte ze Elise Mertens (WTA 31) ook al af.

In het interview na de wedstrijd, op Centre Court, vertelde ze hoe zich voelde met haar winst. 'Het is een droom die uitkomt na al die jaren van opofferingen en zwoegen. Ik ben blij dat dat alles het nu waard wordt en ik nog een match mag spelen', aldus de Tunesische die tegen Maria haar eerste set van het toernooi verloor.

'Ze moet me een barbecue voor hoeveel ze me heeft doen lopen', zei Jabeur nog over haar tegenstandster en 'barbecue-partner'. De twee speelsters deelden na de wedstrijd nog een lange omhelzing aan het net. 'Ik wilde dit moment delen met haar omdat ze een grote inspiratie is voor veel mensen,' legde Jabeur uit. Tatjana Maria werd nog maar afgelopen zomer moeder van een tweede kind en was nog nooit verder geraakt dan de derde ronde op een Grand Slam.

Jabeur is uiteraard zelf ook een rolmodel. Op de Australian Open van 2020 was ze al de eerste Arabische speelster die de kwartfinale behaalde op een Grand Slam. Op Wimbledon doet ze daar nog minstens twee stappen bij. 'Ik ben vandaag een trotse Tunesische. Ik weet dat iedereen in Tunesië nu gek aan het worden is. Ik probeer gewoon zelf zo veel mogelijk een bron van inspiratie te zijn. Ik wil meer Arabische en Afrikaanse spelers op het circuit zien.'

In de finale neemt Jabeur het op tegen Elena Rybakina (WTA 23). De 23-jarige Kazachse versloeg in de tweede halve finale op Centre Court de Roemeense Simona Halep (WTA 18) na één uur en zeventien minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-3). Ook voor Rybakina is het haar eerste grandslamfinale. De in Moskou geboren Kazachse raakte nooit verder dan de kwartfinales. Op Wimbledon was haar vierde ronde van vorig jaar haar beste prestatie. Jabeur en Rybakina speelden drie maal eerder tegen elkaar, telkens op hardcourt. De Tunesische leidt met 2-1 in de onderlinge ontmoetingen.

