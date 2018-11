Ontpopt Ivan Lendl zich opnieuw tot kampioenenmaker?

'We hebben één keer tegen elkaar gespeeld en hij was veel te sterk voor mij', grapte Aleksander Zverev senior onlangs, terwijl hij naast Ivan Lendl op de tennisbaan stond. De twee kennen elkaar al meer dan veertig jaar. Beiden geboren in 1960 - Lendl in Tsjechoslovakije, Zverev in de Sovjet-Unie - kruisten ze elkaars pad voor het eerst op het EK voor min-18-jarigen. Het werd 6/3 6/3.

...