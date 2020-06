Novak Djokovic is besmet met het nieuwe coronavirus. Dat laat de nummer 1 van de wereld dinsdag weten.

De Servische tennisvedette zegt geen symptomen te vertonen en zal zich nu veertien dagen isoleren.

Djokovic is al de vierde deelnemer aan de Adria Tour, een initiatief dat hij zelf opzette, die positief blijkt. De Bulgaar Grigor Dimitrov, de Kroaat Borna Coric en de Serviër Viktor Troicki gingen hem voor.

Djokovic nam afgelopen week deel aan een etappe van de Adria Tour in het Kroatische Zadar. De finale van dat evenement, waarin Djokovic tegen Andrey Rublev zou spelen, werd afgelast toen de positieve test van Dimitrov bekend werd. Djokovic reisde vervolgens met zijn gezin terug naar Servië. Daar werd iedereen getest. Het resultaat van de nummer 1 van de wereld bleek positief, net als dat van zijn vrouw Jelena. Hun kinderen testten negatief.

In een verklaring biedt Djokovic zijn verontschuldigingen aan. Hij legt uit dat hij de Adria Tour, een reeks liefdadigheidstoernooien, opzette met de beste intenties 'op een moment dat het virus verzwakt was'. 'Wij geloofden dat de voorwaarden waren vervuld om de Tour te organiseren', schrijft de Serviër, die heel wat kritiek kreeg omdat tijdens de wedstrijden heel losjes met de gezondheidsvoorschriften werd omgesprongen. Zo was er veel publiek aanwezig, waren er weinig mondmaskers te zien en werden de afstandsregels niet gerespecteerd.

'Jammer genoeg is het virus nog altijd onder ons. Het is een nieuwe realiteit waarmee we moeten leren leven', stelt Djokovic. 'Ik hoop dat alles binnenkort wat vlotter zal verlopen en we de draad van ons oude leven weer kunnen opnemen. Ik betreur elke individuele besmetting enorm. Ik hoop dat niemands gezondheid wordt geschaad en alles goed komt. De volgende veertien dagen zal ik in zelfisolatie doorbrengen, en binnen de vijf dagen onderga ik een nieuwe test', besluit hij.

Rest toernooi afgeschaft

Na het nieuws van de positieve test van Novak Djokovic maakte de Adria Tour bekend niet meer te zullen doorgaan.De manches in het Bosnische Banja Luka en Sarajevo zijn door de organisatie geschrapt. Echt verrassend nieuws is dat natuurlijk niet nadat vier spelers positief bevonden werden aan het coronavirus.

De eerste twee toernooien vonden plaats in het Servische Belgrado en het Kroatische Zadar. Daar kwam heel wat kritiek op omdat spelers en publiek zich niet hielden aan de gezondheidsvoorschriften. 'Gezien de gebeurtenissen van de voorbije dagen, hebben we geoordeeld dat het belangrijkste op dit moment is dat de epidemiologische situatie zich stabiliseert, en dat iedereen kan herstellen', aldus toernooidirecteur Djordje Djokovic, broer van de nummer 1 van de wereld.

