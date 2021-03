De 21-jarige Belg won in Sint-Petersburg zijn allereerste Challenger uit zijn carrière en verraste vorig seizoen ook al in de European Open in Antwerpen. Daardoor steeg de ex-pupil van Johan Van Herck vorige week nog 108 plaatsen naar een 327ste plek op de wereldranglijst, zijn persoonlijk record. Sport/Voetbalmagazine ging praten met coach Michel Bouhoulle en Arthur De Greef, trainer van Ysaline Bonaventure, over de jonge Belg.

Welke conclusies trekken jullie uit zijn eerste Challengertitel in Sint-Petersburg?

Welke conclusies trekken jullie uit zijn eerste Challengertitel in Sint-Petersburg?Michel Bouhoulle: 'Hij heeft kwaliteiten en toonde ook al wat hij in zijn mars heeft, zeker in zijn periode als junior. Het was erg mooi, maar het is moeilijk om te zeggen hoe zijn toekomst er nu uitziet. Het is nog te vroeg om hem in de top 100 te schrijven. Er zijn goeie voortekens, maar zoals het seizoen nu verloopt, is het realistischer om die grote stap pas in het tweede deel van dit jaar te zetten. 'Als we kijken naar zijn generatiegenoten, dan zitten daar al veel top 100-spelers tussen. Ik wil niet negatief doen, maar het is allemaal nog koffiedik kijken. Ik blijf liever voorzichtig in wat ik zeg. 'Het voordeel van Bergs is natuurlijk dat hij nog jong is en geen punten te verdedigen heeft, dus hij kan alleen maar stijgen. Het echte jaar waarin we zijn potentieel zullen zien, is volgend jaar wanneer die druk er wel bijkomt.'Arthur De Greef: 'Het is een mooie kaap in je carrière, een van de vele etappes. Maar er zijn nog veel te gaan. Ik ben tevreden voor hem. Hij werkt echt hard en dan komt er een moment dat je dat ook in de resultaten ziet. Het is nu mooi om te zien dat hij de vruchten van zijn werk plukt.Wat zijn sterke en zwakke punten?Bouhoulle: 'Hij heeft een sterke forehand waarmee hij het verschil kan maken maar die ook erg fragiel is. Het is vooral op het mentale vlak dat er nog veel progressie te boeken valt. We voelden meteen aan dat hij een sterke speler is, maar ook een die hoge pieken met diepe dalen afwisselt. Hij is ook erg atletisch mét een goeie opslag, dat is belangrijk. 'Wat me het meest angst inboezemt, is niet zijn technisch niveau, want daarin is hij echt al goed. Het gaat vooral om de goesting, moed en wilskracht te behouden. Zijn eindzege in Rusland is echt heel positief en zal hem erg goed doen. 'Als hij binnen vier maanden de top 200 binnensluipt, hebben we een andere discussie want dan komt die 100 wel erg dichtbij en komt hij ook in andere toernooien en tabellen terecht. Degene die hij nu speelt, zijn de zwaarste. Er zijn veel elementen die niet motiverend werken. Als hij steeds meer stijgt, dan worden de condities ook beter. Dat is iets vreemds aan het tennis. De tegenspelers zijn ook veel aangenamer dan. Hij moet nu zo snel mogelijk uit de kleine toernooien zien te geraken.'De Greef: 'Ik heb hem al vaak erg defensief zien spelen maar ook, en dan vooral in Antwerpen, dat hij ook in de bal kon komen en zich zo kon knokken in de rally. Ik heb hem een tijdje begeleid in een periode waarin hij zijn plaatsje nog zocht in de tenniswereld. Nu lijkt hij die wel gevonden te hebbe,. Hij speelt veel agressiever dan voordien en dat is goed.Bergs wil binnenkort de Futures-toernooien achter zich laten en zich vooral focussen op de Challengers. Welke van die niveaus is het moeilijkste om voorbij te gaan?Bouhoulle: 'Het is even moeilijk op beide niveaus, omdat je er tussen de spelers zit die nog alles geven om hun carrière op gang te trekken. Het is makkelijker als je wat kan stijgen in het klassement. Net daarom is het zo belangrijk dat hij kon winnen Rusland. Dat is mentaal ook van groot belang en daar kan je erg veel motivatie uit halen.'De Greef: 'Van Future naar Challenger gaan is al een grote stap om te nemen. En dan nog eens naar ATP gaan, is nog veel groter. Bij de eerste stap kan het vanzelf gaan. Als je goed genoeg bent, dan komt die overstap vanzelf. Om naar ATP te gaan, is het wat moeilijker. Je mag nog de beste speler zijn, maar als de resultaten niet meezitten, kan het lastig worden. Het gebeurt wel eens dat een speler uit de top 150 wint van eentje bij de dertig besten, maar je moet die resultaten ook in de kleine Challengers kunnen voorleggen om te kunnen stijgen in het klassement. En veel spelers hebben die motivatie niet. 'De Futures zijn het allerlaagste, daar moet je zo snel mogelijk zien uit te komen. Zizou is nu al 21 jaar dus hij zit al drie à vier jaar in dat circuit. Gelukkig voor hem is hij enorm gepassioneerd door tennis, waardoor ik het wel goed zie komen. Maar hij mag daar niet te lang blijven steken, want dat kan erg demoraliserend werken.'Als showman, is het dan een aanmoedigend gegeven om ook een toernooi zonder toeschouwers te kunnen winnen?Bouhoulle: 'Ja, dat is een opluchting. We zien het al te vaak in het voetbal waar spelers hun niveau verliezen omdat er geen toeschouwers zijn. In het tennis is dat ook zo. En dan een toernooi zonder publiek kunnen winnen, dat is een positief punt. Het doet dromen van grotere toernooien als er volk bij kan zijn. 'En dan kan hij ook een kaart uitspelen, die van vierde beste Belg van het moment. Er is nog een boulevard tussen Bergs en Goffin, maar hij kan binnen de kortste keren wel de derde beste Belg worden. Coppejans en Bemelmans staan dan wel voor hem, maar zijn ook niet meer van de jongste. Dus daar is een deur die zich kan openen. En dat werkt ook motiverend. Een toernooi aan het begin van het seizoen winnen, is ook een indicator van de rest van het jaar. En dan ook nog eens als hij uit de kwalificaties komt. En hij kan dus ook nog eens winnen zonder publiek. Het ziet er dus wel naar uit dat Bergs een erg goeie speler in België en de wereld kan worden.De Graaf: 'Het feit dat hij gemotiveerd blijft zonder publiek, is erg positief. Met alle reisregels en moeilijke situaties in de verschillende landen, maakt het duidelijk dat Bergs zich goed voelt en op de goeie weg is.'Kan hij zich in de top 100 spelen?Bouhoulle: 'Hij heeft er het profiel voor. Maar de weg is nog lang en ligt vol obstakels. Er zijn nog veel zaken te regelen en af te handelen die niets met tennis te maken hebben. Hoe hoger je staat, hoe meer bijzaken er komen die je moet kunnen beheren. Je ziet het bij veel toptalenten die de druk niet te baas kunnen en niet het maximale kunnen laten zien. 'Hij moet verder doen zoals hij bezig is. Voor de top 100 zal hij nog veel van zulke overwinningen nodig hebben. En hij zal zich ook moeten laten zien in grotere toernooien, net zoals hij deed met zijn wildcard in Antwerpen. Dat komt ook overeen met wat hij al eerder zei: hij houdt van het hoogste niveau. Tegen Ramos (de nummer 50 van wie hij won in Antwerpen, nvdr.) kon het echt pijnlijk worden, maar hij won wel. Hij heeft echt iets in zich. De Greef: 'Dat is echt moeilijk te zeggen, je weet het nooit. Er zijn zoveel spelers waarvan we dachten dat ze het gingen halen, maar het dan toch niet lukte. En ook andersom. Het is nog te vroeg om daarover te praten. Maar in ieder geval, hij heeft nu al een kans om bij de beste 200 te komen.Door Mariano Spitzer