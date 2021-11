Peng Shuai verzekert dat ze veilig en gezond is in videogesprek met IOC-voorzitter Thomas Bach

IOC-voorzitter Thomas Bach sprak zondag in een dertig minuten durende videoconferentie met Peng Shuai. Daarin gaf de Chinese tennisspeelster te kennen dat ze veilig is, zo maakte het Internationaal Olympisch Comité in een verklaring bekend.

Thomas Bach in videogesprek met Peng Shuai. © /