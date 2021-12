De Serviër Novak Djokovic is voor de vierde keer in zijn carrière door de nationale persagentschappen verkozen tot Europese Sporter van het Jaar. De Poolse voetballer Robert Lewandowski eindigde op de tweede plek, F1-coureur Max Verstappen (NL) op drie.

In een door het Poolse agentschap PAP georganiseerde poll bij de sportredacties van 26 Europese agentschappen sprokkelde de nummer een van de wereld in het mannentennis 172 punten. Dat zijn er 39 meer dan de Poolse Bayern-aanvaller Robert Lewandowski, de winnaar van vorig jaar. Kersvers F1-wereldkampioen Max Verstappen kreeg 125 punten achter zijn naam en eindigde daarmee op de derde plaats.

Het was de 64e keer dat de prijs uitgereikt werd. Djokovic heeft nu vier keer gewonnen, na 2011, 2015 en 2018. Alleen Roger Federer doet met vijf stuks beter.

De Serviër heeft dan ook een uitstekend seizoen achter de rug, met drie grandslamzeges: Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. De finale van de US Open verloor hij van de Rus Daniil Medvedev.

Uitslag: 1. Novak Djokovic (Ser/tennis) 172 ptn 2. Robert Lewandowski (Pol/voetbal) 133 3. Max Verstappen (Ned/F1) 125 4. Karsten Warholm (Nor/atletiek) 112 5. Sifan Hassan (Ned/atletiek) 94 6. Tadej Pogacar (Sln/wielrennen) 79 7. Giannis Antetokounmpo (Gri/basket) 55 8. Marcell Lamont Jacobs (Ita/atletiek) 51 9. Armand Duplantis (Zwe/atletiek) 29 10. Therese Johaug (Nor/skilopen) 28

