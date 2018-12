Pusht nieuwe trainer Elise Mertens naar de top 10?

Elise Mertens is er nu 23 en beleefde in 2018 haar jaar van de doorbraak. Straks moet ze bevestigen, te beginnen in Melbourne. 'Ik weet ook niet of er druk zal zijn, ik heb er vorig jaar zo goed gespeeld dat ik op een ander level zit', vertelt ze. 'Ik ben nummer 13 van de wereld, ik heb vertrouwen in mijn spel, ik weet wat ik kan. Het zal niet eenvoudig worden om opnieuw de halve finales te halen, dat weet ik, maar als ik daar punten verlies, dan zal ik die elders wel terug winnen.'

'Afgelopen seizoen heb ik echt progressie in mijn spel gemerkt', verklaart ze dat zelfvertrouwen. 'Ik ben er bijvoorbeeld tevreden over dat dat ik agressiever geworden ben in het begin van het punt, bij de opslag en de derde bal, wat heel belangrijk is in het moderne tennis. Het is belangrijk dat je techniek evolueert, want alle meisjes bewegen tegenwoordig goed en ontlopen elkaar niet veel - misschien dat Simona Halepnet een trapje hoger staat. Het wordt dus op details beslist. Ik eindigde 2017 op WTA-plaats 36 na een derde ronde op Roland Garros, dat was het eerste jaar dat ik echt plezier beleefde aan dat hoge niveau. 2018 was de bevestiging dat het geen toeval was.'

Top 10

Vier trainers in één seizoen, dat is de balans van Elise Mertens. Het is dan ook verrassend dat de Limburgse zoveel regelmaat in haar prestaties weet te leggen. Na haar ex-verloofde Rob Ceyssens werkte ze eerst met Rick Vleeschouwers en vervolgens met Dieter Kindlmann. Die laatste zou maar een paar weken blijven. Nu heeft ze de Australiër David Taylor aan haar zijde. Mertens: 'Ik heb anderhalf jaar met Rob gewerkt, maar ik had nood aan verandering. Daarom koos ik dus voor Rick. Vandaag blijft hij een vriend, maar ik besefte dat ik iemand zocht met ervaring in de top tien om aan mijn techniek en tactiek te schaven. Daarom denk ik dat David de goede keuze is. Hij is heel kalm op en naast het terrein. Dat past wel bij mij, want ik ben zelf ook nogal rustig. Dieter is ook een uitstekende coach, maar er was niet echt een persoonlijke klik. En als je drie maanden lang in de Verenigde Staten dag in dag uit met iemand werkt, dan is het wel belangrijk om een goede relatie te hebben.'

Ondanks het gebrek aan een klik klopte Mertens onder Kindlmanns hoede op 17 augustus dit jaar de Amerikaanse Sloane Stephens in de 1/8 finales van het toernooi van Cincinnati. Het was haar eerste overwinning tegen een speelster uit de top 10 sinds januari. Haar Duitse trainer verklaarde achteraf vreemd genoeg aan de pers dat Elise 'nog niet klaar was om een speelster in de top 10 te worden'. Hij doelde daarmee onder meer op het ongeduld van Mertens. Was dat een bewuste strategie? Niet echt, zegt Mertens er nu over. 'Ik begreep zijn houding toen niet, ik weet niet waarom hij dat gezegd heeft, maar misschien is het wel zo. Misschien ben ik nog niet klaar voor de top 10... We gaan dat komend seizoen zien. Ik denk dat ik niet te ongeduldig ben, dat is het paradoxale, maar het stoort me niet dat men me op die manier een beetje pusht. Ik moet niet op mijn gemak zijn om te presteren, ik apprecieer het dat men me de dingen rechtuit zegt.'