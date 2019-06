De koning van Roland Garros maakt tijd vrij voor een babbel. Over het succes maar ook over de dip die hij moest zien te overwinnen.

De ontmoeting met Rafael Nadal (33) vindt plaats in twee episodes. De eerste keer worden we 's nachts ontvangen, nadat Nadal zijn twaalfde Coupe des Mousquetaires de hoogte in heeft gestoken. De tweede keer is de ochtend erop, in het hotel in het centrum van Parijs waar hij altijd verblijft, dicht bij de Eiffeltoren. Hij heeft goed geslapen, het feestje is binnen de perken gebleven. Hij heeft een korte broek aan en ziet er gelukkig uit, relaxed ook na het zoveelste succes. Maar dit succes kende een moeilijke voorgeschiedenis, veel moeilijker dan velen zich kunnen inbeelden.

...