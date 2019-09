De 33-jarige Spanjaard versloeg in de finale op Flushing Meadows de Rus Daniil Medvedev (ATP 5) na 4 uur en 49 minuten tennis in vijf sets (7-5, 6-3, 5-7, 4-6 en 6-4). Het is voor Nadal zijn negentiende grandslamzege. Hij telt er nog eentje minder dan absoluut recordhouder Roger Federer.

De boeiende finale gaf vele lange slagenwisselingen te zien. Nadal leek op weg naar een triomf in drie sets, maar Medvedev bleek over onvermoede kwaliteiten en krachten te beschikken. Met bij vlagen briljant spel dwong hij Nadal tot het uiterste. De Spaanse vechtersbaas knokte in de vijfde set echter ijzersterk terug en benutte uiteindelijk zijn derde matchpoint.

Nadal won het toernooi in New York eerder in 2010, 2013 en 2017. Het is voor de Mallorcaan de vierde toernooizege van het jaar na Rome (mei), Roland Garros (juni) en Montréal (augustus). Op de Australian Open verloor hij de finale, op Wimbledon ging hij eruit in de halve finales.

Voor de 23-jarige Medvedev was het zijn eerste grandslamfinale. De Moskoviet kende een uitstekende zomer met toernooiwinst in Cincinnati (tegen David Goffin) en verloren finales in Washington en Montréal (tegen Nadal). Eerder won hij ook al de ATP-toernooien in Sydney (januari 2018), Winston-Salem (augustus 2018), Tokio (oktober 2018) en Sofia (februari 2019).