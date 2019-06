Wimbledon blijft innoveren. Na het Centre Court in 2009 krijgt nu ook het No. 1 Court een uitschuifbaar dak. En het prijzengeld is ook weer iets gestegen.

De All England Lawn Tennis and Cricket Club, ooit een oerconservatief bolwerk, is bezig aan een inhaalbeweging. Op verschillende vlakken. De één miljoen frisdrankjes van Robinsons, meer dan 80 jaar hofleverancier, werden al langer in een herbruikbare fles aangeboden - te koop voor ... 6 euro -, vanaf dit jaar zijn ook de 250.000 flesjes water 100 procent recycleerbaar. Interessanter voor de spelers is dat het prijzengeld nog maar eens - met net geen 12 procent - werd opgetrokken. In totaal valt dit seizoen 43 miljoen euro te verdelen, de winnaar en winnares van het enkeltoernooi cashen 2,65 miljoen - ongeveer 112.00 euro meer dan vorig jaar.

Door die stijging gaat de AELTC voorbij de Australian Open/Roland Garros en komt het zelfs in de buurt van de US Open (47 miljoen euro), wat grotendeels te verklaren is door de exponentiële stijging van de inkomsten sinds Centre Court in 2009 een uitschuifbaar dak kreeg. Langere dagen en ook bij regen, niet uitzonderlijk in Engeland, blijft de kassa rinkelen. Toen bedroeg de totale prijzenpot nog 14,1 miljoen euro, tien jaar later is dat bedrag meer dan verdriedubbeld. En het einde is nog niet in zicht.

Enkele weken geleden mochten onder anderen Martina Navratilova, John McEnroe, Venus Williams, Pat Cash, Lleyton Hewitt en Kim Clijsters enkele exhibitiewedstrijdjes spelen onder het nieuwe uitschuifbare dak van No. 1 Court, dat met 12.345 zitjes maar net moet onderdoen voor Centre Court (14.979) en in de catacomben ook nog eens vijftien nieuwe hospitalityruimtes kreeg. 'We willen de club ook de volgende jaren laten groeien', zei Philip Brook, voorzitter van de club, die binnen vier jaar op de gronden van de aangekochte Wimbledon Park Golf een nieuwe expansie voorbereidt.