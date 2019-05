Roger Federer (38) voor comeback op Roland Garros: 'Dankzij mijn kinderen voel ik me nog heel jong'

Serge Fayat Freelancemedewerker van Sportmagazine.be

In 2009, won Roger Federer Roland Garros. Nu staat hij voor het eerst sinds 2015 weer in Parijs. Misschien voor de laatste keer van zijn carrière... 'Het is van goesting, ik hou van gravel.'

Roger Federer