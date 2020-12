De Zwitser Roger Federer en de Amerikaanse Serena Williams, beiden voormalige nummers een op de wereldranglijst, staan op de deelnemerslijst voor de Australian Open (8-21 februari).

Vooral achter de deelname van de Zwitser stonden vanwege een kwetsuur voordien nog heel wat vraagtekens. Williams gaat in Melbourne dan weer op jacht naar de 24e grandslamtitel in haar carrière, de achtste op de Australian Open. Met 24 grandslamtitels zou ze op gelijke hoogte komen met recordhoudster Margaret Court. De concurrentie op het eerste grandslamtoernooi van het seizoen zal niet min zijn, want zowel bij de mannen als de vrouwen tekent de volledige top tien present. Vorig jaar gingen de zeges in Melbourne naar Novak Djokovic en Sofia Kenin.

Ook vier Belgen zullen erbij zijn: David Goffin (ATP 15) bij de mannen, en Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 64) en Kirsten Flipkens (WTA 86) bij de vrouwen.

De Australian Open moest aanvankelijk op 18 januari van start gaan, maar werd vanwege de coronapandemie met drie weken uitgesteld. Bij aankomst in Australië moeten de deelnemers meteen veertien dagen in quarantaine, waarbij ze vijf uur per dag mogen trainen en voortdurend getest worden op het virus. De kwalificaties voor het toernooi bij de mannen worden begin volgend jaar in Doha gehouden, bij de vrouwen in Dubai.

