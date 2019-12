Tennisser Roger Federer wordt volgend jaar geëerd door zijn thuisland Zwitserland met twee eigen munten.

De Zwitserse regering zal tenniskampioen Roger Federer volgend jaar met twee eigen muntstukken eren. 'Voor het eerst ooit zal Swissmint, de nationale munteenheid, een munt wijden aan een levend persoon', klinkt het.

Vanaf januari zullen bijna 100.000 zilveren munten ter waarde van twintig Zwitserse frank geslagen worden ter ere van Federer. In mei volgen gouden munten ter waarde van vijftig frank. 'Federer is niet alleen de meest succesvolle individuele Zwitserse sporter, maar hij is ook een perfecte ambassadeur voor ons land', laat de Zwitserse regering weten. 'Hij is allicht de grootste tennisser aller tijden.'

De 38-jarige Federer heeft maar liefst twintig grandslamtitels op zijn palmares staan, een record. Roger Federer reageerde al op Twitter. 'Bedankt Zwitserland en Swissmint voor deze geweldige eer en dit voorrecht.'