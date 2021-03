Roger Federer (ATP 5) maakt komende week op het ATP-toernooi in Doha (hard/787.930 dollar) zijn langverwachte comeback. 'Ik voel me goed, maar er zijn ook nog veel vraagtekens', verklaarde de 39-jarige Zwitser zondag in aanloop naar zijn terugkeer op het tennisveld.

Federer kwam niet meer officieel in actie sinds hij op de Australian Open van 2020 door Novak Djokovic werd uitgeschakeld in de halve finales. De twintigvoudige grandslamwinnaar onderging sindsdien twee operaties aan de rechterknie.

'Het komt er voor mij in de eerste plaats op aan om beter, sterker en krachtiger te worden', zei Federer, die de komende maanden wil opbouwen naar Wimbledon, zijn grote doel dit seizoen. 'Ik hoop op Wimbledon 100 procent te zijn en dan begint het seizoen echt voor mij. Ik heb het gevoel dat mijn tennisloopbaan nog niet ten einde loopt, maar wil er geen termijn op plakken. Mij knie bepaalt hoelang ik nog tennis.'

Federer is als tweede reekshoofd vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde speelt hij tegen de Fransman Jérémy Chardy (ATP 64) of Brit Daniel Evans (ATP 28).

