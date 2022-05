Alison Van Uytvanck (WTA 60) en Elise Mertens (WTA 32) hebben zich zondag gekwalificeerd voor de tweede ronde van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

In de eerste ronde profiteerde Van Uytvanck van de opgave van haar Amerikaanse opponente Ann Li (WTA 67), die nochtans de eerste set met 6-3 had gewonnen. In de tweede set leidde Li met 3-2, met een break voorsprong. Bij 2-1 in de tweede set vroeg Li een medische time-out aan om haar schouder te laten verzorgen. Uiteindelijk bleek ze te veel last te hebben om de wedstrijd uit te spelen. Het was de eerste confrontatie tussen beide speelsters.

Het Amerikaanse achttiende reekshoofd Coco Gauff (WTA 23) of de Canadese qualifier Rebecca Marino (WTA 115) wordt de volgende tegenstandster van Van Uytvanck.

Van Uytvanck staat voor de achtste keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Haar beste prestatie dateert van 2015, toen bereikte ze de kwartfinales. Op het Parijse gravel neemt Van Uytvanck ook nog deel aan het dubbeltoernooi. Aan de zijde van de Roemeense Monica Niculescu neemt ze het in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse Danielle Collins en de Kazachse Yulia Putintseva.

Later op de dag speelt Belgiës nummer 1 Elise Mertens (WTA 32) haar eersterondepartij tegen de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 51). (

Mertens vlot door

Elise Mertens, de Belgische nummer 1, versloeg in haar eerste ronde de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 51) met 6-3 en 6-1. De wedstrijd duurde een uur en zestien minuten. Mertens en Ruse stonden voor het eerst tegenover elkaar. In de tweede ronde treft Mertens de winnares van het duel tussen de Russische 'lucky loser' Anastasia Gasanova (WTA 154) en de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 69).

Bij haar zesde deelname aan Roland Garros hoopt Mertens beter te doen dan een stek in de vierde ronde, haar beste resultaat behaalde ze in 2018. Mertens' voorbereiding op Roland Garros werd verstoord door een scheurtje in de dij, eind april opgelopen in Turkije.

In het dubbelspel vormt Mertens het tweede reekshoofd met de Russin Veronika Kudermetova. Zij spelen in de openingsronde tegen de Kroatische Petra Martic en de Amerikaanse Shelby Rogers.

