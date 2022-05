Op dag drie van Roland Garros was er wisselend succes voor de Belgen. David Goffin (ATP 48) won in zijn eerste ronde in vier sets van de Tsjech Jiri Lehecka (ATP 77). Greet Minnen (WTA 83) werd dan weer in haar eerste wedstrijd verslagen door de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 31). Elise Mertens gaat zonder te spelen naar de volgende ronde.

Goffin, Belgiës nummer 1, versloeg in de eerste ronde de Tsjech Jiri Lehecka (ATP 77) in vier sets: 6-4, 4-6, 6-4 en 6-4 na 2 uur en 48 minuten. Eerder dit jaar in Monte Carlo was Goffin al met 6-4 en 6-3 te sterk voor Lehecka. In de tweede ronde treft Goffin de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 27) en de Fransman Benjamin Bonzi (ATP 52).

Goffin is de enige Belg op de hoofdtabel bij de mannen. Zizou Bergs (ATP 200) sneuvelde in de kwalificaties.

Minnen naar huis

Greet Minnen verloor dan weer in haar eerste ronde in twee sets met 7-5 en 6-3 van de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 31). Alexandrova trok voor de derde keer aan het langste eind in evenveel onderling confrontaties.

Normaal was de partij maandag voorzien, maar door de regenval in Parijs werd die uitgesteld tot dinsdag. In de tweede ronde neemt Alexandrova het op tegen ofwel de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 63) ofwel de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 55).

'Ik kreeg een zware loting voorgeschoteld met een speelster die erg sterk is', zei Minnen na haar nederlaag. 'Ze serveert echt goed en ik had niet de beste voorbereiding na mijn coronabesmetting in Karlsruhe twee weken geleden, dus ik zag fysiek een beetje af. Om eerlijk te zijn speelde ik geen slechte wedstrijd gezien de omstandigheden, maar ik verloor van een betere speelster.'

'De eerste set was erg goed, maar helaas kon ik niet genoeg druk zetten op haar opslagen. Zij heeft een zeer goede opslag, en ik had het gevoel dat mijn returns niet zo goed waren, waardoor zij vrijuit kon spelen. Er zijn nog steeds kleine details die het verschil maken tegen dit soort speelsters op dit moment.'

Minnen kwam dit seizoen niet erg uit de verf op gravel maar hoopt op meer succes tijdens het grasseizoen. 'Ik kijk er altijd naar uit om op gras te spelen', glimlachte ze. 'Ik speel hier nog het dubbelspel met Anna Bondar. Afhankelijk van het resultaat ben ik van plan het ITF-toernooi in Surbiton te spelen en daarna het WTA-toernooi in Rosmalen. Mijn doel is nog steeds om de top 50 te bereiken, maar het zal meer op de middellange termijn zijn. Misschien haal ik het dit jaar niet, maar het is nog steeds mijn ambitie.'

Mertens zonder spelen

Elise Mertens (WTA 32) mag zich opmaken voor de derde ronde (zestiende finales). De Limburgse moest woensdag in de tweede ronde op het Parijse gravel aan de bak tegen de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 69), maar zij laat verstek gaan. Een officiële reden is niet gegeven.

De Belgische nummer 1 versloeg zondag de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 51) in de eerste ronde met 6-3 en 6-1. De wedstrijd duurde een uur en zestien minuten.

Bij haar zesde deelname aan Roland Garros hoopt Mertens beter te doen dan een stek in de vierde ronde, haar beste resultaat dat ze behaalde in 2018.

