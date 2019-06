Novak Djokovic heeft zich zaterdag geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. Ook Stefanos Tsitsipas (ATP 6) stoot door naar de volgende ronde. Bij de vrouwen betekenden de zestiende finales het eindstation voor Naomi Osaka en Serena Williams.

Novak Djokovic heeft zich zaterdag geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. De Servische nummer 1 van de wereld rekende in de zestiende finales af met de Italiaan Salvatore Caruso (ATP 174) in drie sets: 6-3, 6-3 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 6 minuten. Djokovic neemt het in de achtste finales op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 45) of de Kroaat Borna Coric (ATP 15).

De 32-jarige Djokovic hoopt Roland Garros voor de tweede keer op zijn erelijst te schrijven. In 2016 was hij, na drie verloren finales, de beste in Parijs. Vorig jaar ging 'Nole' er in de kwartfinales verrassend uit tegen de Italiaan Marco Cecchinato. Als Djokovic het haalt, is het zijn vierde opeenvolgende grandslamtitel. Hij won vorig jaar immers Wimbledon en de US Open en begin dit jaar de Australian Open. In totaal heeft de Serviër vijftien grandslamzeges achter zijn naam.

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) plaatste zich in vier sets voor de achtste finales. De 20-jarige Griek haalde het met 7-5, 6-3, 6-7 (5/7) en 7-6 (8/6) van de Serviër Filip Krajinovic (ATP 60). Tsitsipas kijkt in de achtste finales Stan Wawrinka (ATP 28) in de ogen. De Zwitser rekende af met de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 46) in drie felbevochten sets: 7-6 (7/5), 7-6 (7/4) en 7-6 (10/8). Wawrinka won het Franse toernooi in 2015. In 2017 was hij verliezend finalist tegen Rafael Nadal. In 2018 sneuvelde hij meteen. (SPN, ALG, PJB, nl)

Naomi Osaka heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen. De Japanse nummer 1 van de wereld verloor op het gravel van Parijs in de zestiende finales van de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 42) in twee sets: 6-4 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 19 minuten. In de achtste finales wacht voor Siniakova de Amerikaanse Madison Keys (WTA 14) of de Russin Anna Blinkova (WTA 117). De 21-jarige Osaka stond voor de vierde keer op de hoofdtabel in Parijs. Bij haar debuut in 2016 en vorig jaar was de derde ronde het eindstadium. In 2017 moest ze al na een ronde inpakken. De Japanse is de laureate van de laatste twee grandslams (US Open 2018 en Australian Open 2019).

Ook Serena Williams (WTA 10) kwam niet tot de achtste finales van Roland Garros. De Amerikaanse verloor in de zestiende finales van haar landgenote Sofia Kenin (WTA 35) in twee sets: 6-2 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 33 minuten. In de achtste finales wacht de Australische Ashleigh Barty (WTA 8), die het haalde van de Duitse Andrea Petkovic (WTA 69) in 6-3 en 6-1. De 37-jarige Williams won Roland Garros al drie keer, in 2002, 2013 en 2015. Vorig jaar moest ze geblesseerd forfait geven voor haar achtste finale tegen Maria Sharapova. De Amerikaanse mikte in Parijs op een 24e grandslamtitel (in het enkel), evenveel als recordhoudster Margaret Court.