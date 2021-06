Roland Garros: Elise Mertens recht rug na setverlies en staat in derde ronde

Makkelijk was het niet, maar Elise Mertens (WTA 15) houdt als laatste overgebleven Belg in het enkelspel de eer hoog en staat in de derde ronde van het grandslamtoernooi van Roland Garros. De Limburgse, het veertiende reekshoofd in Parijs, won in drie sets van de Kazachse Zarina Diyas (WTA 93) met 4-6, 6-2 en 6-4.

© Belga Image