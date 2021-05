Elise Mertens (WTA 15) heeft maandag in de openingsronde van Roland Garros gewonnen van de Australische kwalificatiespeelster Storm Sanders (WTA 161). Na 1 uur en 24 minuten spelen gaf het scorebord 6-4 en 6-1 aan.

Mertens ging aarzelend van start en werd meteen gebroken door Sanders. Bij 2-4 in het voordeel van de Australische achtte de Limburgse de tijd rijp om de wedstrijd te doen kantelen. Met vier gewonnen spelletjes op een rij was winst in set 1 met 6-4 een feit. De beste Belgische tennisster ging in set 2 door op haar elan en forceerde meteen een nieuwe break. Die marge zou Mertens nadien niet meer verspelen, integendeel: ze gaf slechts een game meer prijs en trok het laken met 6-1 naar zich toe.

In de tweede ronde krijgt Mertens de Kazachse Zarina Diyas (WTA 93) voorgeschoteld. Zij baande zich eerder op de dag een weg langs de Britse Heather Watson (WTA 71) met 6-4 en 7-5.

Later op maandag maken ook David Goffin (ATP 13) en Alison Van Uytvanck (WTA 67) hun opwachting. Goffin bekampt het Italiaanse toptalent Lorenzo Mussetti (ATP 76), terwijl Van Uytvanck de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 97) in de ogen kijkt.

Zondag al kon Greet Minnen (WTA 125), partner van Van Uytvanck, net niet stunten tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 12). Ondanks een matchpunt in de tweede set ging Kvitova nog op en over de onfortuinlijke Minnen. Setstanden waren 6-7 (3/7), 7-6 (7/5) en 6-1.

