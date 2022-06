Iga Swiatek heeft zaterdag voor de tweede keer in haar carrière Roland Garros gewonnen. De 21-jarige Poolse, de nummer één van de wereld bij de vrouwen, rekende in de finale op het Parijse gravel na één uur en tien minuten tennis in twee sets (6-1 en 6-3) af met de 18-jarige Amerikaanse Cori 'Coco' Gauff (WTA 23).

Voor Swiatek was het haar 35e zege op een rij. Ze doet daarmee even goed als de Amerikaanse Venus Williams in 2000. Enkel Justine Henin deed nadien nog beter. Onze landgenote boekte in 2007 en 2008 32 overwinningen op een rij.

Het is voor Swiatek haar zesde toernooizege dit jaar, haar negende in totaal. In 2022 pakte de Poolse al de eindzege in achtereenvolgens Doha (hardcourt), Indian Wells (hardcourt), Miami (hardcourt), Stuttgart (gravel) en Rome (gravel). In 2020 was ze ook al eens de beste op Roland Garros.

Gauff was de revelatie van deze editie van Roland Garros. Ze schakelde op weg naar haar eerste grandslamfinale onder meer Alison Van Uytvanck (WTA 60), in de tweede ronde, en Elise Mertens (WTA 32), in de achtste finales, uit.

Gauff, winnares van de junioreneditie van Roland Garros in 2018, had op het Parijse gravel nog geen set verloren. Ze blijft door de nederlaag steken op twee WTA-titels, in Linz (hardcourt) in 2020 en in Emilia-Romagna (gravel) in 2021.

Voor Swiatek was het haar 35e zege op een rij. Ze doet daarmee even goed als de Amerikaanse Venus Williams in 2000. Enkel Justine Henin deed nadien nog beter. Onze landgenote boekte in 2007 en 2008 32 overwinningen op een rij. Het is voor Swiatek haar zesde toernooizege dit jaar, haar negende in totaal. In 2022 pakte de Poolse al de eindzege in achtereenvolgens Doha (hardcourt), Indian Wells (hardcourt), Miami (hardcourt), Stuttgart (gravel) en Rome (gravel). In 2020 was ze ook al eens de beste op Roland Garros. Gauff was de revelatie van deze editie van Roland Garros. Ze schakelde op weg naar haar eerste grandslamfinale onder meer Alison Van Uytvanck (WTA 60), in de tweede ronde, en Elise Mertens (WTA 32), in de achtste finales, uit. Gauff, winnares van de junioreneditie van Roland Garros in 2018, had op het Parijse gravel nog geen set verloren. Ze blijft door de nederlaag steken op twee WTA-titels, in Linz (hardcourt) in 2020 en in Emilia-Romagna (gravel) in 2021.