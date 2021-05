Elise Mertens (WTA 15) heeft maandag in de openingsronde van Roland Garros gewonnen van de Australische kwalificatiespeelster Storm Sanders (WTA 161). David Goffin (ATP 13) en Alison Van Uytvanck (WTA 67) moeten de koffers pakken: Goffin verloor zijn opener tegen de 19-jarige Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 76), Van Uytvanck tegen Martina Trevisan (WTA 97), ook een Italiaanse.

Mertens ging aarzelend van start en werd meteen gebroken door Sanders. Bij 2-4 in het voordeel van de Australische achtte de Limburgse de tijd rijp om de wedstrijd te doen kantelen. Met vier gewonnen spelletjes op een rij was winst in set 1 met 6-4 een feit. De beste Belgische tennisster ging in set 2 door op haar elan en forceerde meteen een nieuwe break. Die marge zou Mertens nadien niet meer verspelen, integendeel: ze gaf slechts een game meer prijs en trok het laken met 6-1 naar zich toe. De partij duurde 1 uur en 24 minuten.

In de tweede ronde krijgt Mertens de Kazachse Zarina Diyas (WTA 93) voorgeschoteld. Zij baande zich eerder op de dag een weg langs de Britse Heather Watson (WTA 71) met 6-4 en 7-5.

Van Uytvanck

Alison Van Uytvanck (WTA 67) daarentegen heeft zich maandagavond niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde. Ze verloor haar opener tegen de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 97) in drie sets en na 2 uur en 53 minuten.

Van Uytvanck, nog kwartfinalist in Parijs in 2015, verloor de eerste set met 7-5. In de tweede set slaagde ze er evenwel in om de bordjes weer in evenwicht te hangen met 4-6 winst. In de derde en beslissende set lukte het niet om die lijn door te trekken. Ze verloor met 6-4.

Zondag al kon Greet Minnen (WTA 125), partner van Van Uytvanck, net niet stunten tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 12). Ondanks een matchpunt in de tweede set ging Kvitova nog op en over de onfortuinlijke Minnen. Setstanden waren 6-7 (3/7), 7-6 (7/5) en 6-1.

Goffin

Ook voor David Goffin (ATP 13) zit Roland Garros erop. De 30-jarige Luikenaar verloor zijn opener op het gravel in Parijs tegen de 19-jarige Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 76) in drie sets. Na 2 uur en 22 minuten gaf het scorebord 6-0, 7-5 en 7-6 (7/3) aan.

Het was Goffins allereerste ontmoeting met de jonge Italiaan, die niet onder de indruk was en de Belg meteen met de neus op de feiten drukte. Goffin verloor de eerste set kansloos met 6-0. Nadien toonde Goffin beterschap, al kon hij zijn niveau niet voldoende opkrikken om Musetti setwinst af te snoepen. In de derde set bracht een tiebreak de beslissing. Goffin kon de Italiaan weer niet de baas en verloor de partij.

De beste prestatie van Goffin in Parijs is een plaats in de kwartfinales in 2016. Ook vorig jaar sneuvelde de Luikenaar in de eerste ronde meteen zonder pardon tegen de Italiaan Jannik Sinner. (Belga)

Mertens ging aarzelend van start en werd meteen gebroken door Sanders. Bij 2-4 in het voordeel van de Australische achtte de Limburgse de tijd rijp om de wedstrijd te doen kantelen. Met vier gewonnen spelletjes op een rij was winst in set 1 met 6-4 een feit. De beste Belgische tennisster ging in set 2 door op haar elan en forceerde meteen een nieuwe break. Die marge zou Mertens nadien niet meer verspelen, integendeel: ze gaf slechts een game meer prijs en trok het laken met 6-1 naar zich toe. De partij duurde 1 uur en 24 minuten.In de tweede ronde krijgt Mertens de Kazachse Zarina Diyas (WTA 93) voorgeschoteld. Zij baande zich eerder op de dag een weg langs de Britse Heather Watson (WTA 71) met 6-4 en 7-5.Alison Van Uytvanck (WTA 67) daarentegen heeft zich maandagavond niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde. Ze verloor haar opener tegen de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 97) in drie sets en na 2 uur en 53 minuten.Van Uytvanck, nog kwartfinalist in Parijs in 2015, verloor de eerste set met 7-5. In de tweede set slaagde ze er evenwel in om de bordjes weer in evenwicht te hangen met 4-6 winst. In de derde en beslissende set lukte het niet om die lijn door te trekken. Ze verloor met 6-4. Zondag al kon Greet Minnen (WTA 125), partner van Van Uytvanck, net niet stunten tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 12). Ondanks een matchpunt in de tweede set ging Kvitova nog op en over de onfortuinlijke Minnen. Setstanden waren 6-7 (3/7), 7-6 (7/5) en 6-1. Ook voor David Goffin (ATP 13) zit Roland Garros erop. De 30-jarige Luikenaar verloor zijn opener op het gravel in Parijs tegen de 19-jarige Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 76) in drie sets. Na 2 uur en 22 minuten gaf het scorebord 6-0, 7-5 en 7-6 (7/3) aan.Het was Goffins allereerste ontmoeting met de jonge Italiaan, die niet onder de indruk was en de Belg meteen met de neus op de feiten drukte. Goffin verloor de eerste set kansloos met 6-0. Nadien toonde Goffin beterschap, al kon hij zijn niveau niet voldoende opkrikken om Musetti setwinst af te snoepen. In de derde set bracht een tiebreak de beslissing. Goffin kon de Italiaan weer niet de baas en verloor de partij. De beste prestatie van Goffin in Parijs is een plaats in de kwartfinales in 2016. Ook vorig jaar sneuvelde de Luikenaar in de eerste ronde meteen zonder pardon tegen de Italiaan Jannik Sinner. (Belga)