Rafael Nadal (ATP 5) heeft zich als eerste verzekerd van een stek in de finale van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

Nadal en Zverev hielden elkaar stevig in de tang. In de eerste set was de Spanjaard nipt de betere in de tiebreak, maar in de tweede set ging het opnieuw gelijk op tot 6-6. Zverev plooide op dat moment echter zijn enkel zwaar om en kon niet meer verder. Hij verdween even naar binnen maar snel was duidelijk dat verzorging niet zou baten. Op krukken kwam hij terug het terrein op om zijn opgave officieel te maken. De vrijdag 36 geworden Nadal gaat voor een veertiende eindzege in Parijs. Eerder was hij al de beste tussen 2005 en 2008, 2010 en 2014, en 2017 en 2020. Vorig jaar sneuvelde hij in de halve finales tegen Novak Djokovic.

De Spanjaard, die kampt met een chronische voetblessure, is met 21 grandslamtitels recordhouder bij de mannen. Hij schakelde in de kwartfinales de Servische nummer 1 van de wereld en titelverdediger Novak Djokovic uit in vier sets (6-2, 4-6, 6-2 en 7-6 (7/4) na ruim vier uur spelen. Vorig jaar schopte de 25-jarige Zverev het ook tot in de halve finales op het Parijse gravel. Daarin werd de Duitser uitgeschakeld door de Griek Stefanos Tsitsipas.

In de andere halve finale bikkelt de Noor Casper Ruud (ATP 8) tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 23) om een finaleticket.

Nadal en Zverev hielden elkaar stevig in de tang. In de eerste set was de Spanjaard nipt de betere in de tiebreak, maar in de tweede set ging het opnieuw gelijk op tot 6-6. Zverev plooide op dat moment echter zijn enkel zwaar om en kon niet meer verder. Hij verdween even naar binnen maar snel was duidelijk dat verzorging niet zou baten. Op krukken kwam hij terug het terrein op om zijn opgave officieel te maken. De vrijdag 36 geworden Nadal gaat voor een veertiende eindzege in Parijs. Eerder was hij al de beste tussen 2005 en 2008, 2010 en 2014, en 2017 en 2020. Vorig jaar sneuvelde hij in de halve finales tegen Novak Djokovic. De Spanjaard, die kampt met een chronische voetblessure, is met 21 grandslamtitels recordhouder bij de mannen. Hij schakelde in de kwartfinales de Servische nummer 1 van de wereld en titelverdediger Novak Djokovic uit in vier sets (6-2, 4-6, 6-2 en 7-6 (7/4) na ruim vier uur spelen. Vorig jaar schopte de 25-jarige Zverev het ook tot in de halve finales op het Parijse gravel. Daarin werd de Duitser uitgeschakeld door de Griek Stefanos Tsitsipas.In de andere halve finale bikkelt de Noor Casper Ruud (ATP 8) tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 23) om een finaleticket.