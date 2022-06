Rafael Nadal (ATP 5) heeft zich verzekerd van een stek in de halve finales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

In de clash met de Servische nummer 1 van de wereld en titelverdediger Novak Djokovic trok de Spanjaard in 4 sets aan het langste eind: 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 na ruim vier uur spelen. De twee tenoren stonden voor de 59e keer tegenover elkaar. Nadal komt nu op 29 overwinningen, Djokovic telt er 30. Bij de laatste vier neemt Nadal het op tegen Alexander Zverev (ATP 3). De Duitser versloeg de Spaanse sensatie Carlos Alcaraz (ATP 6) met 6-4, 6-4, 4-6 en 7-6 (9/7).

In de onderlinge confrontaties leidt Nadal met 6 zeges tegenover 3 voor Zverev. De bijna 36-jarige Nadal gaat voor een veertiende eindzege in Parijs. Eerder was hij al de beste tussen 2005 en 2008, 2010 en 2014, en 2017 en 2020. Vorig jaar sneuvelde hij in de halve finales tegen Djokovic. De Spanjaard, die kampt met een chronische voetblessure, is met 21 grandslamtitels recordhouder bij de mannen.

Episch duel

Nadal ging het felst van start en begon de partij met een break. Dat eerste spel duurde tien minuten. Hij snelde naar 1-5 en maakte de set af. In de twee set leek hij met twee breaks ook op weg naar winst, maar na de 0-3 vond Djokovic zijn ritme en hij wist toch nog de set binnen te halen. De tweede break van Djokovic gebeurde na een episch spel van 18 minuten. De tweede set ging na 1u25' naar de titelverdediger.

Nadal sloeg terug in de derde set en kon, onder aanvuring van een partijdig publiek, de vierde winnen na een tie-break.

