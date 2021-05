Het gravel van Parijs opent zijn deuren. Is het opnieuw Rafael Nadal die met de eindzege gaat lopen? Sport/Voetbalmagazine wikt en weegt de concurrentie met Marc De Hous, ex-coach van Kim Clijsters en commentator bij Play Sports en Eurosport.

'Eerlijk gezegd, op Roland Garros zie ik niemand met zekerheid Rafael Nadal kloppen', steekt Marc De Hous van wal. 'Dat hij Roland Garros wint, is eigenlijk de enige zekerheid dit seizoen. Als je ziet hoe hij op korte tijd zijn niveau zo kon opkrikken, dat is echt knap. In Madrid werd hij in de finale nog weggespeeld door Aleksander Zverev, maar wint dan wel in Rome eenvoudig van Novak Djokovic. Al zijn er misschien wel een paar kandidaten die hem pijn kunnen doen in Parijs.'

'Eerlijk gezegd, op Roland Garros zie ik niemand met zekerheid Rafael Nadal kloppen', steekt Marc De Hous van wal. 'Dat hij Roland Garros wint, is eigenlijk de enige zekerheid dit seizoen. Als je ziet hoe hij op korte tijd zijn niveau zo kon opkrikken, dat is echt knap. In Madrid werd hij in de finale nog weggespeeld door Aleksander Zverev, maar wint dan wel in Rome eenvoudig van Novak Djokovic. Al zijn er misschien wel een paar kandidaten die hem pijn kunnen doen in Parijs.''Djokovic is zeker een van de grotere kanshebbers, misschien wel de grootste, om Nadal te verslaan op het gravel van Parijs. Vooral omdat hij absoluut het record van grandslamtitels wil behalen. Dat is zowat zijn enige motivatie in de nadagen van zijn carrière.'Op Roland Garros zal het wel nog altijd erg moeilijk blijven voor Djokovic. Op gras heeft hij alle kans, maar gravel is een heel ander verhaal. Kijk maar naar de finale van vorig jaar toen Djokovic er eigenlijk niet aan te pas kwam tegen Nadal.''Een enorm talent, maar ik vrees voorlopig toch wel wat voor zijn niveau. Als je zijn resultaten op gravel ziet, is het allemaal niet zo slecht, maar hij verliest wel van een John Isner bijvoorbeeld... Ik denk dat zijn kansen het meeste op hard court liggen. Maar dat zie je met de meeste nieuwe jongens. Die zijn allemaal opgegroeid op harde ondergrond en missen dan de ervaring op gravel om het de besten moeilijk te maken.''Zverev won dan wel het ATP-toernooi in Madrid door te winnen van Nadal in de kwartfinale, nota bene ook op gravel, maar Nadal was zichzelf niet tijdens die wedstrijd. Dus als je Nadal tegenkomt op een mindere dag, dan zou het wel eens kunnen lukken. Maar in Madrid was hij echt heel slecht. Het duurde volgens mij een uur eer hij een winner had geslagen met zijn forehand. Op Roland Garros vrees ik dan ook voor Zverev. Drie winnende sets tegen een Nadal op zijn terrein, dat is iets helemaal anders dan die finale in Madrid.''Hij staat nog altijd op de vierde plek, maar de laatste resultaten zijn niet meteen hoopgevend. Hij had heel wat twijfels bij de hele coronaperiode en voelde zich mentaal heel slecht. Zoiets vind ik altijd wat vreemd. Als je dan de reactie ziet van Elise Mertens die er twee keer zo hard invliegt op training bij zo'n situaties en ervoor zorgt dat haar conditie op niveau is, dan is het toch vreemd hoe Thiem, maar ook een David Goffin, geen enkele motivatie lijkt te vinden. 'Tijdens de coronabreak mag je er wel over klagen, maar ondertussen mag je terug spelen. En dan kijk ik naar zijn resultaten en zijn spel en vind ik de Thiem van vroeger niet meer terug. Hij heeft absoluut nog niet het niveau dat hij zou moeten behalen en ik vrees er wat voor of hij dat nog snel zal terugvinden. Hij lijkt niet meer zo fysiek in orde als vroeger, toen was hij een beest en had hij de uitstraling van een kanshebber op de eindzege op Roland Garros. 'Hij kan me voorlopig niet bekoren en kan niet de adelbrieven voorleggen om hem te zien als underdog op Roland Garros. Daar weegt hij momenteel te licht voor.''Tsitsipas heeft dit seizoen al ongelooflijke wedstrijden gespeeld. Hij wist Nadal uit te schakelen op de Australian Open en speelde nog een geweldige partij tegen hem in de finale in Barcelona. Die laatste was echt een marathonpartij en dan ging het nog maar om twee winnende sets. Hij is dus misschien wel een van de grote kanshebbers. Nu is de vraag of dat ook lukt met drie sets en op Roland Garros.''Een geweldige tennisser, zonder twijfel, maar gravel lijkt niet meteen voor hem weggelegd. Hij staat nu tweede op de wereldranglijst, maar als je dan ziet van wie hij allemaal verliest op gravel... Niet allemaal de grootste namen, met onder meer Karatsev. Ik denk dan toch dat Roland Garros niet meteen kans maakt op de eindzege.''Daarvoor moet ik denken aan Casper Ruud en Jannik Sinner. Ruud blijft altijd wat onder de radar, die valt nooit op. Maar de laatste weken is hij sterk bezig met winst in Genève en een halve finale in Madrid, waar hij voorbij Tsitsipas ging. Hij kan wel eens dé outsider worden. Niemand gaat naar hem kijken en zo heeft hij een toernooi het liefst. Alles gewoon rustig op zijn tempo en hoe hij het wil.'Maar ook Sinner kan een van de grote verrassingen worden. Die is zo jong, maar al zo goed! Op zijn negentiende staat hij al in de top 20, dat is er niet veel gegeven. Hij moet nog wat rijpen, maar op termijn kan hij zelfs bij de vijf beste spelers ter wereld horen.'Roger Federer'Ik was enorm verbaasd dat hij Dubai aan zich voorbij liet gaan en ging terugkeren op gravel. Dat is echt een bijzondere keuze. Ik zou gezegd hebben: alles op gras en hard court en sla het gravelseizoen over. Wil hij gewoon opnieuw wedstrijden spelen om op gras nog eens alles te kunnen geven en te pieken in de US Open? Ik denk dat het dat moet zijn. 'Hij zal nu gewoon meedoen om wat ritme te krijgen. Bovendien zit hij ook nog eens met Djokovic en Nadal in de tabelhelft. In de kwartfinale komt hij de Serviër tegen en daarna volgt nog Nadal. Het zou eigenlijk al een succes zijn mocht hij de kwartfinale van Roland Garros halen.'David Goffin'Zijn vertrouwen zit ver onder nul na zijn verliespartij in Lyon en daarvoor nog zijn pijnlijke nederlaag in Rome. Maar ik heb al eerder gezegd dat ik het heel vreemd vond dat hij zijn coach Thomas Johansson ontsloeg en verderging ging met zijn beste vriend Germain Gigounon. Als een topper als Johansson je al niet op het rechte spoor kan zetten, dan kan niemand het. 'Het lijkt nu alsof hij gewoon wat aan het uitbollen is. Ik vraag me af wat zijn motivatie nog is. Nu vertelde hij dat hij nog wat ging werken aan zijn conditie, maar als er één zaak is die je kon onderhouden tijdens de coronabreak, dan was het dat wel. Daar moet je nu niet meer aan beginnen. Nu moet je helemaal klaar zijn. Ik verwacht er alleszins helemaal niet veel van, want hij moet ook tegen Nadal, Djokovic en Federer moeten. 'Het meest verontrustende is ook dat hij verliest van de kleinere spelers. En dan kan je snel van iedereen verliezen, want die zien dat er kansen zijn tegen zo'n topper en zijn dan dubbel en dik gemotiveerd. Het is een heel ander gegeven dan zijn topseizoen in 2017. Toen vloog hij over het veld. Dat is nu helemaal niet meer het geval. De vierde ronde halen tegen Djokovic zal al een succes zijn.''Als ik mijn top drie van grootste kanshebbers moet geven, dan zet ik Nadal nog altijd vanboven, met Djokovic en Tsitsipas als grootste outsiders. Maar Nadal kan altijd boven zichzelf uitsteken in Parijs. Ik zie een andere winnaar dus niet meteen tot de mogelijkheden.'