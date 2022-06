De Russin Natela Dzalamidze, 43e op de WTA-dubbelranking, is van nationaliteit veranderd om te kunnen deelnemen aan Wimbledon.

Dat meldt de Britse krant The Times.

De 29-jarige speelster, die intussen de Georgische nationaliteit heeft, zal volgens The Times aan de zijde van de Servische Aleksandra Krunic aantreden op het grandslamtoernooi.

De organisatie van Wimbledon besliste in april geen Russische en Wit-Russische spelers toe te laten. Wimbledon werd zo het eerste tennistoernooi dat spelers bant vanwege de Russische inval in Oekraïne.

De beslissing zorgde voor heel wat wrevel, bij spelers en bonden. De overkoepelende tennisorganisaties ATP en WTA reageerden scherp: er zijn dit jaar op Wimbledon geen rankingpunten te verdienen. Onder meer de Russen Daniil Medvedev en Andrey Rublev en de Wit-Russische toptennissters Victoria Azarenka en Aryna Sabalenka ontbreken op het Londense gras.

