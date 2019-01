Sabine Appelmans: 'Het moeilijkste aan tennis is de eenzaamheid'

In januari 2001 zette Sabine Appelmans een punt achter haar tennisloopbaan, op haar favoriete toernooi, zoals ze ook gepland had. Op die Australian Open haalde ze nog de tweede ronde. Op dat moment stond ze nog altijd 50e op de WTA-ranking, na een twaalf jaar lange carrière waarin ze zeven toernooien won en als hoogste ranking een 16e plaats haalde in november 1997. Geen enkele Belg had dat niveau toen ooit bereikt.

...