Serena Williams en Novak Djokovic hebben zich ingeschreven voor het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati van volgende maand, met het oog op een eventuele deelname aan de US Open. Dat kondigden de organisatoren dinsdag aan.

Williams, voormalig nummer een van de wereld bij de vrouwen en 23-voudig Grand Slam-winnares, vervoegt een sterke deelnemerslijst op het hardcourttoernooi.

Ook huidig nummer een van de wereld Iga Swiatek en enkele voormalige toernooiwinnaressen, waaronder Victoria Azarenka, Madison Keys, Garbine Muguruza en Karolina Pliskova, zullen allemaal hun opwachting maken van 13 tot 21 augustus in Ohio.

Williams, die zelf in Cincinnati triomfeerde in 2014 en 2015, maakt voor haar deelname gebruik van haar beschermd klassement. Daardoor kunnen spelers en speelsters die langdurig out waren met een blessure toch nog bepaalde toernooien afwerken.

De 40-jarige Amerikaanse speelde een jaar lang niet en vierde haar rentree op het grandslamtoernooi van Wimbledon afgelopen maand. Daar sneuvelde ze in de eerste ronde.

Novak Djokovic figureert dan weer op de deelnemerslijst bij de mannen. De Serviër zal evenwel geschrapt worden als hij voet bij stuk houdt en blijft weigeren zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

De Verenigde Staten verbieden nog steeds dat niet-gevaccineerde buitenlanders het land mogen betreden. Djokovic verklaarde eerder al dat hij niet geneigd is van gedachte te veranderen.

Begin juli gaf de recente Wimbledon-winnaar nog te kennen dat het weinig waarschijnlijk is dat hij toernooien in de Verenigde Staten afhaspelt, tenzij de voorwaarden plots veranderen.

'Ik zou graag de US Open spelen, maar als het niet mogelijk blijkt, is het niet het einde van de wereld. Het zal ook niet de eerste Grand Slam zijn waarvoor ik moet passen', verzekerde hij.

