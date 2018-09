Serena Williams krijgt gelijk van WTA na beschuldigingen van seksisme

De eindzege van de Japanse Naomi Osaka op de US Open stond in de schaduw van de polemiek in de finale tussen haar tegenstandster Serena Williams, in New York op jacht naar haar 24e grandslamtitel, en de umpire.

Williams kreeg tijdens de wedstrijd drie waarschuwingen: de eerste omdat ze vanuit de tribune gecoacht werd door Patrick Mouratoglou, de tweede voor het kapotslaan van haar racket en de derde voor haar tirade tegen scheidsrechter Carlos Ramos over haar eerste waarschuwing. Williams vond die onterecht en zei dat ze nooit vals zou spelen. Ze nam daarbij onder andere het woord 'dief' in de mond. De eerste twee waarschuwingen kostten haar een punt, de derde een game.

Volgens Williams en haar coach werd de 36-jarige Amerikaanse strenger aangepakt dan in het mannencircuit het geval zou geweest zijn en werkt de umpire met twee maten en gewichten. Mouratoglou voert onder andere aan dat coaching vanuit de tribune bij de mannen voortdurend gebeurt en aanvaard wordt.

De organisatie van de US Open zegt dat umpire Ramos volgens de regels handelde en legt Williams een geldboete van 17.000 dollar (ruim 14.000 euro) op.

Maar de vrouwentennisfederatie WTA geeft Williams nu gelijk. 'De WTA is van mening dat er geen onderscheid mag gemaakt worden in de manier waarop er wordt omgegaan met de reacties van mannen en vrouwen,' zegt CEO Steve Simon in een officiële mededeling. 'We willen ervoor zorgen dat alle spelers op dezelfde manier behandeld worden, en volgens ons was dat hier niet het geval.'