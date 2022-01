Novak Djokovic zit in de problemen. De Servische nummer 1 van de wereld van het mannentennis mag Australië niet binnen door visumproblemen. Hij hoopte dankzij een 'medische vrijstelling' vanaf maandag 17 januari te kunnen deelnemen aan de Australian Open. Voorlopig moet hij het land niet verlaten. Maandag is er een nieuwe hoorzitting voorzien.

Novak Djokovic hoeft Australië voorlopig nog niet te verlaten. Christopher Tran, een advocaat van de Australische regering, verklaarde donderdag dat de Serviër niet voor maandag het land zal uitgezet worden. Dat bericht persagentschap AFP.

De Serviër kwam woensdag aan in Melbourne om zich voor te bereiden op de Australian Open (17-30 januari), maar mocht door visumproblemen het land niet in. Hij zou terug op het vliegtuig naar Servië worden gezet.

De nummer één van de wereld in het mannentennis stelde echter een beroep in tegen zijn uitzetting en donderdag tijdens de eerste hoorzitting verklaarde Tran dat de regering geen plannen heeft om Djokovic uit te zetten voor de volgende hoorzitting, die voor maandag voorzien is.

De 34-jarige Djokovic, negenvoudig winnaar van de Australian Open, wil al maanden niet communiceren over zijn vaccinatiestatus. Vaccinatie is verplicht in Australië om het land binnen te komen en het toernooi af te werken. Dinsdag maakte Djokovic zelf bekend een medische vrijstelling te hebben ontvangen, waardoor hij kon afreizen naar Australië.

De Serviër kwam woensdag toe in Melbourne, maar daar stelden de autoriteiten van de staat Victoria vast dat er een probleem was met zijn Servische visum. Hij mag het land voorlopig niet in.

De titelverdediger op de Australian Open mist naar verluidt onder meer een officieel document waarin staat vermeld waarom aan hem een medische vrijstelling is verleend om zonder vaccinaties tegen het coronavirus Australië binnen te mogen.

Volgens de Australische premier Scott Morrison werd er inderdaad niet voldoende bewijs geleverd van de medische vrijstelling die Djokovic verkreeg. Hij benadrukte ook dat "niemand boven de regels staat" en er daarom voor de tennisser geen uitzondering gemaakt kan worden.

'Meedogenloze politieke achtervolging'

De Servische president Aleksandar Vucic noemt de manier waarop Australische autoriteiten omgaan met zijn landgenoot Novak Djokovic een "politieke heksenjacht". De tennisser is op het vliegveld van Melbourne tegengehouden vanwege problemen met zijn visum. De nummer 1 van de wereld zit nu vast in een quarantainehotel in de Australische stad, waar de Australian Open op 17 januari begint.

"Ik ben bang dat deze meedogenloze politieke achtervolging doorgaat totdat er iets bewezen kan worden", aldus de president. "Want als je niet van iemand kunt winnen, ga je dit soort dingen doen."

Volgens Vucic is er contact geweest met de Australische ambassadeur en gaat zijn regering aan Australië vragen of Djokovic de komende dagen mag doorbrengen in het huis dat al voor de tennisser was gehuurd. Volgens een Servische journalist is dat verzoek al afgewezen.

Nu zit Djokovic vast in een hotel tussen asielzoekers die ook wachten op toestemming het land binnen te mogen. Djokovic moet tot maandag wachten om te weten of hij in Australië mag blijven. De rechtszaak die hij heeft aangespannen tegen de beslissing van de Australische autoriteiten is tot dan uitgesteld, omdat de benodigde papieren nog niet bij de rechter zijn aangeleverd.

Nadal: 'Hij moet de gevolgen van zijn keuzes dragen'

Rafael Nadal (ATP 6) vindt dat Novak Djokovic (ATP 1) de situatie waarin hij zit aan zichzelf te danken heeft. "Als hij had gewild, had hij zonder problemen hier in Australië kunnen spelen", zei Nadal na zijn eerste partij op het ATP-toernooi van Melbourne. "Hij heeft zijn eigen keuzes gemaakt en iedereen is daar natuurlijk vrij in. Maar daar zijn wel wat consequenties aan verbonden. Ik vind het jammer voor hem."

"In Australië hebben de mensen heel strenge lockdowns meegemaakt, dus ik snap dat ze gefrustreerd zijn", zei Nadal. "De wereld heeft genoeg geleden. Ik geloof in de wetenschap en daarom laat ik me vaccineren. Heel veel mensen hebben al twee jaar lang afgezien van deze pandemie."

Djokovic, de nummer 1 van de wereld, wil zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat is wel een voorwaarde om Australië in te mogen. Djokovic meldde dinsdag een medische vrijstelling te hebben gekregen en stapte daarna in het vliegtuig naar Melbourne, maar hij werd bij aankomst tegengehouden op het vliegveld. Volgens de Australische autoriteiten kon Djokovic niet voldoende bewijs leveren voor zijn medische vrijstelling.

De Serviër zit voorlopig in een quarantainehotel in Melbourne. Djokovic heeft een rechtszaak aangespannen om uitzetting te voorkomen.

Nadal zelf boekte bij zijn eerste wedstrijd op de ATP Tour in vijf maanden een overtuigende zege in twee sets (6-2 en 7-5) tegen de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 104). Het ging om de tweede ronde van het ATP-toernooi in Melbourne (hard/521.000 dollar). Nadal was als topreekshoofd vrij in de eerste ronde. De Spanjaard worstelde het afgelopen half jaar met een voetblessure. Hij kwam na Roland Garros alleen nog in actie op het ATP-toernooi van Washington, in de aanloop naar de US Open. Hij werd in de Amerikaanse hoofdstad in de derde ronde uitgeschakeld en besloot vervolgens zijn seizoen al te beëindigen. Nadal maakte afgelopen maand zijn officieuze rentree op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. De twintigvoudig grandslamwinnaar testte daarna bij terugkeer in Spanje positief op het coronavirus, maar herstelde snel.

