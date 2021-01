Op een exhibitietoernooi in het Australische Adelaide speelden Novak Djokovic en co voor 4.000 toeschouwers zonder mondmaskers.

Het voelt wel jaren geleden dat we het nog eens zagen, maar in het Australische Adelaide zaten de tribunes vol voor een tennistoernooi. 'Bedankt allemaal om te komen. De laatste keer dat ik zoveel volk zag, was... Ik weet niet meer wanneer ik dat nog eens zag, eigenlijk. Het lijkt wel een eeuwigheid.' Maar liefst 4.000 mensen zouden toegestroomd zijn om de oefenpartij tussen Novak Djokovic en zijn landgenoot Filip Krajinovic bij te wonen. En zelfs voor de avondpartij tussen Rafael Nadal en Dominic Thiem liep het stadion weer vol.

Hoe komt dat? Wel, in Australië zou volgens de eigen regering niemand meer besmet zijn met het coronavirus. Het land zou met andere woorden 'coronavrij' zijn. Na een lange en strenge lockdown ziet de regering dit dan ook als een cadeau aan het volk. Ondertussen zitten er wel nog 40.000 Australiërs vast in het buitenland, omdat ze een risico vormen het virus terug binnen te brengen, maar daar werd even niet aan gedacht. Wat wel mocht, is de toestroom van 1.200 tennissers en stafleden voor de komende Australian Open - ook weliswaar na een lange en strenge quarantaine. De Australiërs kijken dus best gemengd naar de nieuwe ontwikkelingen.

De toppers in de tenniswereld malen er alleszins niet om. Zij genieten met volle teugen van het massaal aanwezige publiek.

