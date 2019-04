Steve Darcis erkent matchfixingprobleem in tennis: 'Heb al gespeeld tegen kerels die met opzet verloren'

De ervaren Belgische tennisser Steve Darcis (35) getuigt in Sport/Voetbalmagazine over het gokvirus dat de tenniswereld in een greep heeft.

Onlangs getuigde Ysaline Bonaventure in Sport/Voetbalmagazine over hoe speelsters uit het Challengercircuit geïntimideerd en benaderd worden door mensen uit de gokwereld. Stond jij al tegenover spelers die niet het volle pond gaven?

Steve Darcis: 'Ja, dat is al verschillende keren gebeurd. En niet alleen op Challengerwedstrijden, dat soort zaken komt ook voor op ATP-toernooien. Je moet de mensen niet voor idioten houden. Ik heb zelf al tegen kerels gespeeld die met opzet verloren. Ik ken het tennis goed genoeg om te zien of iemand voluit gaat of niet. En ik kan je vertellen dat ik al gasten gezien heb die duidelijk gas terugnamen. Ik zou zeggen dat het mij niet meer dan vijf of zes keer overkomen is, maar niet noodzakelijk erg lang geleden.

'Soms verliezen ze met opzet één enkele set. Ik denk dat ik al eens verloren heb tegen een speler die me de eerste set liet pakken en daarna pas serieus ging spelen. Ik ben niet thuis in die gokwereld en ik weet niet hoe het precies functioneert, maar je kan je wel voorstellen dat zoiets deel uitmaakt van de deal wanneer je weet dat je kan wedden op elk punt, een service in het net, enzovoorts.'

Hoe reageer je wanneer je het haalt van een speler van wie je min of meer zeker weet dat hij je de match heeft laten winnen?

Darcis: 'Ik reageer niet. Als die gast zin heeft om mij te laten winnen, ben ik uiteindelijk tevreden. Het is in ieder geval niet mijn probleem. Ik zeg dankuwel, verzamel de punten en pak het geld.'

Is je dat al ooit overkomen op een grand slam?

Darcis: (denkt lang na) 'Op een grand slam, ik weet het niet... Ik kan je wel zeggen dat ik zelf nog nooit benaderd ben. Waarom? Ongetwijfeld omdat de mensen achter dat soort zaken weten welke profielen makkelijker te beïnvloeden zijn.

'Het blijft in ieder geval een taboe in de tenniswereld. Niemand praat erover op het circuit. Terwijl we allemaal weten dat het bestaat. Ik vrees echter dat er niet veel sporten bestaan die honderd procent zuiver zijn. Zolang ik zelf in de spiegel kan kijken...'