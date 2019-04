Steve Darcis over het tennis: 'Op het circuit ben ik niemand'

Een elleboogblessure hield hem een heel seizoen aan de kant, maar sinds begin dit jaar staat Steve Darcis weer op de courts. Bij zijn zoveelste comeback wil de 35-jarige Luikenaar bewijzen dat hij nog iets in zijn racket heeft.

Vriend en vijand trok begin dit jaar grote ogen bij het wederoptreden van SteveDarcis. Nadat zijn aanslepende elleboogblessure hem 400 dagen aan de kant hield en hij naar plaats 250 op de ATP-ranking tuimelde, haalde Darcis op het ATP-toernooi van Pune meteen de halve finales. Een unicum in het ATP-circuit. Deze week treedt hij aan in het Challengertoernooi van Saint-Brieuc, de week nadien start zijn voorbereiding op het gravelseizoen, wat moet leiden tot een vormpiek op Roland Garros. The Shark zit opnieuw in de gekende routine van de atleet die moet vechten om zijn lichaam naar topprestaties te pushen en droomt van een afscheid in schoonheid.

