Tennissensatie Naomi Osaka in de voetsporen van Sharapova

Er ging een schok door de sportwereld toen Forbes in juli zijn lijst van bestbetaalde sporters van 2018 publiceerde. Geen enkele vrouw in de top 100, zelfs Serena Williams niet. De Amerikaanse was er vorig jaar wel nog bij, als enige, maar tijdens haar zwangerschap had ze amper gespeeld en haar sponsorcontracten - toch goed voor 15,6 miljoen euro - waren lang niet voldoende voor een plaatsje in de top 100. De Franse basketballer Nicolas Batum (Charlotte Hornets) had 4,3 miljoen meer gecasht dan de 23-voudige grandslamwinnares en haalde het lijstje maar net.

