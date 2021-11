Novak Djokovic is er dankzij zijn eindzege op het ATP Masters 1.000-toernooi van Parijs zeker van het jaar voor de zevende keer in zijn carrière als nummer één van de wereld af te sluiten.

De Serviër vergrootte zijn voorsprong op de Rus Daniil Medvedev. De Duitser Alexander Zverev, halvefinalist in Parijs, komt op de derde plaats. Hij springt over de Griek Stefanos Tsitsipas.

In de top-10 van de nieuwe ATP-ranking maken ook de Rus Andrey Rublev (ATP 5, +1) en de Pool Hubert Hurkacz (ATP 9, +1) kleine sprongetjes voorwaarts.

Aan Belgische zijde bleef David Goffin 38e. Zizou Bergs is nog steeds de tweede Belg op de 189e plaats. Kimmer Coppejans bleef 214e. Ruben Bemelmans maakte één plaatsje winst en is nu 218e.

