Na Grigor Dimitrov heeft nu ook Borna Coric een positieve coronatest afgelegd. Dat bevestigt de 23-jarige Kroaat maandag in een tweet. Beide tennissers speelden afgelopen zaterdag nog tegen elkaar op de Adria Tour, een initiatief van 's werelds nummer 1 Novak Djokovic.

'Dag iedereen, ik wil jullie meedelen dat ik positief heb getest op covid-19', schrijft Coric, nummer 33 op de ATP-ranking. 'Ik wil verzekeren dat iedereen met wie ik de voorbije dagen contact heb gehad, zich laat testen! Het spijt me voor de last die ik mogelijk heb bezorgd! Ik voel me goed en heb geen symptomen. Hou het alsjeblief veilig en gezond! Veel liefde voor jullie allemaal', besluit hij.

Het bericht van Coric komt er amper enkele uren nadat Grigor Dimitrov liet weten besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Ook de Bulgaar, nummer 19 van de wereld, was er afgelopen week bij op de Adria Tour in het Kroatische Zadar. Toen het nieuws over diens positieve controle bekend werd, besliste de organisatie de finale van de tweede etappe af te gelasten. Djokovic zou het daarin opnemen tegen de Rus Andrey Rublev.

Naast Coric en Dimitrov hebben volgens lokale media nog twee andere mensen positief getest, de fitnesstrainer van Djokovic (Marko Paniki) en de coach van Dimitrov (Kristijan Groh). Andere deelnemers aan het toernooi zoals Alexander Zverev en Marin Cilic zouden een negatieve controle hebben afgelegd. Djokovic weigerde naar verluidt een test omdat hij geen symptomen vertoonde en zou inmiddels naar zijn thuisland Servië zijn teruggekeerd.

De Adria Tour is een exhibitietoernooi in de Balkan dat georganiseerd wordt door Novak Djokovic. De huidige nummer 1 van de wereld nam het echter niet te nauw met de coronamaatregelen. Zo werd er gretig geknuffeld door de deelnemers en zaten de tibunes afgeladen vol, zonder mondmasker. De Servische toptennisser zit nu dan ook in nauwe schoentjes na de twee positieve tests en kreeg al enorm veel kritiek de laatste 24 uur.

'Dag iedereen, ik wil jullie meedelen dat ik positief heb getest op covid-19', schrijft Coric, nummer 33 op de ATP-ranking. 'Ik wil verzekeren dat iedereen met wie ik de voorbije dagen contact heb gehad, zich laat testen! Het spijt me voor de last die ik mogelijk heb bezorgd! Ik voel me goed en heb geen symptomen. Hou het alsjeblief veilig en gezond! Veel liefde voor jullie allemaal', besluit hij. Het bericht van Coric komt er amper enkele uren nadat Grigor Dimitrov liet weten besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Ook de Bulgaar, nummer 19 van de wereld, was er afgelopen week bij op de Adria Tour in het Kroatische Zadar. Toen het nieuws over diens positieve controle bekend werd, besliste de organisatie de finale van de tweede etappe af te gelasten. Djokovic zou het daarin opnemen tegen de Rus Andrey Rublev. Naast Coric en Dimitrov hebben volgens lokale media nog twee andere mensen positief getest, de fitnesstrainer van Djokovic (Marko Paniki) en de coach van Dimitrov (Kristijan Groh). Andere deelnemers aan het toernooi zoals Alexander Zverev en Marin Cilic zouden een negatieve controle hebben afgelegd. Djokovic weigerde naar verluidt een test omdat hij geen symptomen vertoonde en zou inmiddels naar zijn thuisland Servië zijn teruggekeerd.De Adria Tour is een exhibitietoernooi in de Balkan dat georganiseerd wordt door Novak Djokovic. De huidige nummer 1 van de wereld nam het echter niet te nauw met de coronamaatregelen. Zo werd er gretig geknuffeld door de deelnemers en zaten de tibunes afgeladen vol, zonder mondmasker. De Servische toptennisser zit nu dan ook in nauwe schoentjes na de twee positieve tests en kreeg al enorm veel kritiek de laatste 24 uur.