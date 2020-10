Iga Swiatek (WTA 54) heeft zaterdag Roland Garros gewonnen. In een finale tussen twee youngsters versloeg de 19-jarige Poolse toernooirevelatie de 21-jarige Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 6) na één uur en 21 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-1). Swiatek wordt de eerste Poolse vrouw ooit die een Grand Slam wint.

De Poolse stond pas voor de tweede keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Vorig jaar schopte ze het bij haar debuut tot de achtste finales. Op weg naar de allereerste grandslamfinale uit haar nog prille carrière versloeg Swiatek op het gravel in Parijs onder meer het Roemeense eerste reekshoofd Simona Halep. Het is voor de Poolse tiener ook haar eerste WTA-titel.

Op de erelijst van Roland Garros volgt Swiatek de Australische Ashleigh Barty op. Het nummer 1 van de wereld was er niet bij aan de Porte d'Auteil. Zij gaf, net als voor de US Open, forfait vanwege het coronavirus.

Voor Kenin, een in Moskou geboren Amerikaanse was het de tweede grandslamfinale. Begin dit jaar haalde ze de eindstrijd op de Australian Open. Daarin versloeg ze de Spaanse Garbine Muguruza en veroverde zo haar eerste grandslamtitel.

De Poolse stond pas voor de tweede keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Vorig jaar schopte ze het bij haar debuut tot de achtste finales. Op weg naar de allereerste grandslamfinale uit haar nog prille carrière versloeg Swiatek op het gravel in Parijs onder meer het Roemeense eerste reekshoofd Simona Halep. Het is voor de Poolse tiener ook haar eerste WTA-titel.Op de erelijst van Roland Garros volgt Swiatek de Australische Ashleigh Barty op. Het nummer 1 van de wereld was er niet bij aan de Porte d'Auteil. Zij gaf, net als voor de US Open, forfait vanwege het coronavirus.Voor Kenin, een in Moskou geboren Amerikaanse was het de tweede grandslamfinale. Begin dit jaar haalde ze de eindstrijd op de Australian Open. Daarin versloeg ze de Spaanse Garbine Muguruza en veroverde zo haar eerste grandslamtitel.