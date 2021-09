Emma Raducanu (WTA-150) heeft zaterdag het US Open gewonnen. In een finale tussen twee tieners won de 18-jarige Britse in 1 uur en 51 minuten met 6-4 en 6-3 van de net 19 jaar geworden Canadese Leylah Fernandez (WTA-73).

Raducanu is de eerste tennisster in de geschiedenis die als kwalificatiespeelster een Grand Slam wint. Ze doet dat bovendien zonder setverlies. Ze won hiermee de eerste finale uit haar profcarrière.

De onervaren finalisten begonnen goed in het Arthur Ashe Stadium en vanaf het eerste punt was er sprake van een echte strijd. Raducanu liep na een lange tweede game meteen uit naar 2-0, maar Fernandez kwam meteen terug. Het ging tot 5-4 gelijk op, waarna de Britse in de tiende game haar vierde setpunt benutte.

In de tweede set liep Raducanu met indrukwekkend en agressief tennis uit naar 5-2. Ze kreeg twee wedstrijdpunten op de service van de linkshandige Fernandez, maar de Canadese werkte die weg. Een game later mocht Raducanu voor de titel serveren. Toen ze tegen een breakpoint aankeek, liep ze een wond aan haar knie op, waardoor ze een medische behandeling moest ondergaan. Na de onderbreking liet Raducanu zich niet afleiden en ze maakte het na een uur en 51 minuten op haar derde wedstrijdpunt af met een ace.

Ze ging vol ongeloof gestrekt op de baan liggen, waarna ze snel onder begeleiding van beveiligers haar team opzocht op de tribunes.

'Even veerkrachtig als New York'

Na afloop verklaarde Raducanu dat ze heeft aangetoond 'dat iedere speelster een Grand Slam kan winnen'.

'De toekomst van het vrouwentennis is geweldig, net als de breedte.'

Raducanu maakte grote indruk met haar krachtige groundstrokes en kwam in de tweede week van het US Open over als een speelster die al jaren op het hoogste niveau acteert.

De jeugdige finalisten na de partij © Getty Images

'Hopelijk hebben Leylah en ik een goede prestatie geleverd', zei ze met enige twijfel in haar stem, kort nadat ze de partij op haar derde wedstrijdpunt had afgemaakt met een ace. 'Leylah blijft altijd vechten en ik wist dat ik diep moest gaan. In het laatste game bad ik dat ik geen dubbele fout zou slaan. Ik moest in het moment blijven en me focussen.'

In 1977 was Virginia Wade de laatste Britse die een grandslamtoernooi wist te winnen. 44 jaar geleden schreef zij Wimbledon op haar naam. Wade - 77 jaar oud inmiddels - was ook aanwezig in New York, evenals Tim Henman (47). Fernandez stond tijdens de prijzenceremonie stil bij de bijzondere dag voor de stad New York. Precies twintig jaar geleden werd de stad getroffen door terroristische aanslagen. 'Ik hoop dat ik in mijn loopbaan net zo veerkrachtig kan zijn als de stad New York', sprak de Canadese emotioneel, waarna ze luid applaus ontving.

Doorbraak in Wimbledon

Het was van 1999 geleden dat er twee teenagers in de finale van een Grand Slam stonden. Een 17-jarige Serena Williams won toen het US Open door een 18-jarige Martina Hingis met 6-3 en 7-6 te verslaan. Beide finalistes hadden toen wel al hun sporen verdiend. Hingis was al de nummer een van de wereld, Williams de nummer zeven

Raducanu, die in november, twee maanden en een week na Fernandez, 19 wordt, is de jongste grandslamwinnares sinds Maria Sharapova in 2004 als 17-jarige Wimbledon won.

Ook op Wimbledon maakte Raducanu al indruk. Daar schopte ze het als wildcardspeelster en als 361e op de wereldranglijst, op haar eerste Grand Slam tot de achtste finales. Daarin moest ze opgeven vanwege onder meer ademhalingsproblemen.

Raducanu is een echte wereldburger. Ze werd geboren in Canada, haar vader is Roemeen, haar moeder Chinese. Toen hun dochter twee jaar was, verhuisde het gezin naar Londen. Voor haar volgende toernooi zal Raducanu geen kwalificaties hoeven te spelen. Ze maakt op de wereldranglijst een reuzensprong van 127 plaatsen. Maandag is ze de nummer 23 van de wereld.

