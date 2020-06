Het US Open zal zoals gepland van 31 augustus tot 13 september plaatsvinden in Flushing Meadows, New York. Wegens de coronapandemie zijn er strikte hygiëne- en veiligheidseisen en wordt er zonder toeschouwers gespeeld.

Het US Open kan doorgaan achter gesloten deuren. Dat bevestigde Andrew Cuomo, gouverneur van de staat New York. Het is de bedoeling dat de spelers worden ondergebracht in een luchthavenhotel en van daaruit speciaal vervoer krijgen. Ze zullen bijna geen toegang hebben tot Manhattan. Bovendien moet de technische staf van de tennissers aanzienlijk worden ingeperkt. De spelers zullen veelvuldig getest worden, er komen extra kleedkamers en alle ruimtes en materiaal zullen met grote regelmaat gereinigd worden. Meer details worden woensdag bekendgemaakt.

'We zien het als een enorme verantwoordelijkheid om in deze uitdagende tijden één van de eerste wereldwijde sportevenementen te organiseren', zegt toernooidirecteur Mike Dowse. 'We zullen dit op de veiligst mogelijke manier doen, om alle risico's te vermijden. We willen bewijzen dat tennis de ideale social distancing-sport is en de fans de kans geven om weer toptennis te zien. Dat we het toernooi dit jaar kunnen laten plaatsvinden, is een enorme opsteker voor New York en de tennissport.'

Het tweede Grand Slam van het seizoen

De stad New York werd bijzonder zwaar getroffen door de pandemie. Het USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows was op de piek van de epidemie zelfs tot een tijdelijk hospitaal omgevormd. Niet alle topspelers zijn er happig op om naar New York te komen. De Roemeense media meldden alvast dat 's werelds nummer twee Simona Halep dat niet zal doen. Naast Halep lieten ook Ashley Bartey, de nummer een van het vrouwentennis, titelverdediger Rafael Nadal, en 's werelds nummer een Novak Djokovic zich al kritisch uit. Vijfvoudig toernooiwinnaar Roger Federer zal er door een knieblessure sowieso niet bij zijn.

Het US Open wordt dit jaar niet het vierde, maar het tweede Grand Slam van het seizoen. Nadat het Australian Open nog voor de wereldwijde uitbraak van het coronavirus afgewerkt kon worden, werd Roland-Garros uitgesteld en Wimbledon volledig geschrapt. De organisatoren van het Franse Grand Slam hebben plannen om hun toernooi op 20 september, amper een week na het US Open, te laten starten. (Belga)

Het US Open kan doorgaan achter gesloten deuren. Dat bevestigde Andrew Cuomo, gouverneur van de staat New York. Het is de bedoeling dat de spelers worden ondergebracht in een luchthavenhotel en van daaruit speciaal vervoer krijgen. Ze zullen bijna geen toegang hebben tot Manhattan. Bovendien moet de technische staf van de tennissers aanzienlijk worden ingeperkt. De spelers zullen veelvuldig getest worden, er komen extra kleedkamers en alle ruimtes en materiaal zullen met grote regelmaat gereinigd worden. Meer details worden woensdag bekendgemaakt. 'We zien het als een enorme verantwoordelijkheid om in deze uitdagende tijden één van de eerste wereldwijde sportevenementen te organiseren', zegt toernooidirecteur Mike Dowse. 'We zullen dit op de veiligst mogelijke manier doen, om alle risico's te vermijden. We willen bewijzen dat tennis de ideale social distancing-sport is en de fans de kans geven om weer toptennis te zien. Dat we het toernooi dit jaar kunnen laten plaatsvinden, is een enorme opsteker voor New York en de tennissport.' De stad New York werd bijzonder zwaar getroffen door de pandemie. Het USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows was op de piek van de epidemie zelfs tot een tijdelijk hospitaal omgevormd. Niet alle topspelers zijn er happig op om naar New York te komen. De Roemeense media meldden alvast dat 's werelds nummer twee Simona Halep dat niet zal doen. Naast Halep lieten ook Ashley Bartey, de nummer een van het vrouwentennis, titelverdediger Rafael Nadal, en 's werelds nummer een Novak Djokovic zich al kritisch uit. Vijfvoudig toernooiwinnaar Roger Federer zal er door een knieblessure sowieso niet bij zijn. Het US Open wordt dit jaar niet het vierde, maar het tweede Grand Slam van het seizoen. Nadat het Australian Open nog voor de wereldwijde uitbraak van het coronavirus afgewerkt kon worden, werd Roland-Garros uitgesteld en Wimbledon volledig geschrapt. De organisatoren van het Franse Grand Slam hebben plannen om hun toernooi op 20 september, amper een week na het US Open, te laten starten. (Belga)